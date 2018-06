La medición es clave para demostrar el valor de la RSC

15/06/2018 08:23:25 “Ser responsable refuerza la competitividad de la empresa, pero lo complicado es determinar en qué medida. Las empresas avanzan en una sociedad y con sectores que prosperan y, en este sentido, la responsabilidad a largo plazo es fundamental”. Así lo ha manifestado Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de ESADE, durante la conferencia ‘‘RSE: desarrollo de negocio y contribución al progreso del sector”, organizada por la Fundación SERES y ESADE.

Carreras ha hecho hincapié en la creación de un sistema de medición de la responsabilidad social para poder poner en valor su aportación al desarrollo de negocio. Asimismo, Carreras ha señalado que “las empresas deben ser actores de transformación, no solo reduciendo su impacto social negativo, sino también aprovechando sus competencias para generar productos que hagan que las sociedades sean más saludables”.

En relación a las métricas, Ana Sainz, directora general de la Fundación SERES, ha destacado “que la medición de los intangibles es compleja, pero que desde SERES se está haciendo un esfuerzo importante para contar con indicadores. No puede haber una empresa fuerte y competitiva si, a la vez, no contribuye al desarrollo del sector y la sociedad en la que está operando”. Además, Sainz ha insistido en que las empresas deben prestar atención a los avances tecnológicos y a que éstos no excluyan a los distintitos colectivos sociales.

El papel del directivo en la gestión de la RSC

Jesús Díaz de la Hoz, presidente de la Fundación PwC, ha explicado cómo “la responsabilidad social ha evolucionado desde un sentido más ético para involucrarse en la gestión”. Con el paso del tiempo y midiendo resultados, “las grandes empresas se han dado cuenta de que la generación de valor, a través de una buena política de RSC, afecta tanto al sector en el que se mueven como a la compañía en sí misma. Gracias a estas métricas, las organizaciones pueden relacionar estas buenas prácticas con el buen gobierno”. En este sentido, Díaz de la Hoz ha señalado cómo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS) contribuyen a que éstas se involucren en el desarrollo de la sociedad y presten atención a los organismos regulatorios.

Por su parte, Javier Figaredo, director de Asuntos Corporativos de Philip Morris Spain, ha señalado que, en un momento de cambio y transformación digital, su compañía, además, aborda la reducción del daño a través de la oferta de un nuevo producto: “Llevamos buscando muchos años sistemas alternativos a la combustión; es una investigación a largo plazo con el objetivo de terminar con el cigarrillo”.