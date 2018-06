El Clúster de Impacto Social de Forética se consolida con 60 grandes empresas

13/06/2018 08:30:50 El Clúster de Impacto Social, coordinado por Forética, sigue creciendo en su primer año de actividad con 60 grandes empresas miembro. La plataforma empresarial -liderada por Endesa, Grupo Cooperativo Cajamar, Ibercaja e ILUNION, y coordinada por Forética- se ha configurado como la iniciativa de liderazgo dedicada a analizar cómo las empresas están desarrollando iniciativas que buscan comprender, valorar, medir y mejorar su impacto en la sociedad y en sus empleados.

En la reunión, las empresas asistentes pudieron conocer los aspectos clave de las herramientas de medición más relevantes en el mercado, en especial el Social & Human Capital Protocol, recientemente desarrollado por el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Matthew Watkins, miembro del área de Redefining Value del WBCSD trasladó los avances en relación a la consulta pública abierta por esta organización hasta el próximo 18 de junio, en torno al Protocolo, así como las posibilidades de participar en la Social and Human Capital Coalition, de la que Forética es partner en España.

Además, en el encuentro se han anunciado las 20 nuevas incorporaciones: Aena, Bankinter, Calidad Pascual, Campofrío, Cepsa, Fundación San Pablo CEU, CIE Automotive, Deloitte, Ferrovial, Gas Natural Fenosa, GSK, ICO, Meliá Hotels International, Mercadona, Mutua Madrileña, Neinor, Reale Seguros, Red Eléctrica de España y Sanofi. Las 59 grandes empresas que lo integran se comprometen a designar un interlocutor estable a nivel de director y/o responsable en la materia, disponer como empresa de una estrategia de gestión del impacto social y publicar periódicamente los indicadores de desempeño en esta materia

Tendencias, conocimiento y liderazgo

La reunión ha servido también para analizar algunas de las tendencias más relevantes en el ámbito social –entre las que descartan, igualdad y brecha salarial, derechos humanos y esclavitud moderna o competencias para la empleabilidad en el futuro del trabajo-, poniendo el foco en la medición de su impacto en la empresa. Además, se han puesto en valor las herramientas con las que trabajan algunas de las empresas que lo integran, fomentando el diálogo y el intercambio de buenas prácticas para la generación de conocimiento en este ámbito.

Ricardo Trujillo, director del Clúster de Impacto Social, ha destacado que “el Clúster de Impacto Social y el compromiso de las 60 empresas que lo integran, demuestra que gestionar y evaluar el impacto social se encuentra entre las principales prioridades en las organizaciones. Por ello desde este clúster, coordinado por Forética, se trabaja con el objetivo de dotar a las empresas de las principales herramientas, conocimiento y tendencias para reafirmar su liderazgo en estos aspectos y capturar las oportunidades que ofrecen”.

Los contenidos y buenas prácticas recogidas en esta sesión servirán de punto de partida para la guía práctica sobre medición de impacto social en las empresas, en la que Forética está trabajando y que se presentará a finales de este año en el marco del Clúster de Impacto Social.