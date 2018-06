Salamanca acogerá la I Conferencia Iberoamericana sobre ODS

El amplio programa de la Conferencia incluye ponentes relevantes como Saskia Sassen, catedrática de Sociología de la Universidad de Columbia de Nueva York y Premio Príncipe de Asturias de Sociología 2013; Augusto Barrera, consejero del Gobierno de Ecuador y exalcalde de Quito; Carlos Sallé, Director de Políticas Energéticas y Cambio Climático del grupo Iberdrola; Wanjira Mathai, fundadora de Green Belt Movement; Sugata Mitra, fundador de The School in the Cloud; y Leire Pajín, directora de Desarrollo Internacional del Instituto de Salud Global.

Los cuatro ejes temáticos de la Conferencia Iberoamericana sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Salamanca son: Educación para la transformación, Medio Ambiente y Energía, Innovación para el desarrollo, y Alianzas multiactor. Se abordarán también temas como la igualdad de género, la reducción de las desigualdades, el trabajo decente, la reducción del consumo de materias primas, agua y energía, o la promoción de la reutilización y circularización de los residuos y de la economía.