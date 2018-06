Gas Natural Fenosa analiza la calidad del aire en las ciudades

08/06/2018 08:29:13 La Fundación Gas Natural Fenosa ha presentado ‘La calidad del aire en las ciudades. Un reto mundial’, una publicación que analiza las causas y consecuencias de una baja calidad del aire y expone planes de mejora y propuestas de actuación para atajar el problema. Esta publicación, impulsada por la Fundación de la compañía energética, ha sido coordinada por Xavier Querol, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y cuenta con la participación de 18 destacados expertos a nivel mundial.

El objetivo de este libro es destacar que “la calidad del aire es un problema tan importante como el cambio climático, y con efectos adversos más inmediatos, cuya solución requiere de la colaboración de todos”, explicó Martí Solà, director general de la Fundación.

La publicación presenta de forma práctica la calidad del aire a través de las experiencias de diferentes ciudades del mundo como Madrid, Barcelona, Berlín, México, Santiago de Chile, Bogotá y la región de Lombardía en Italia, en las que se analiza el grado de partículas nocivas presentes en el ambiente, y los problemas climáticos y de salud que pueden ocasionar.

El impacto del transporte rodado

En los últimos 50 años el consumo energético per cápita en el mundo ha aumentado un 60%, provocando un incremento de las emisiones del CO 2 del 65%. Este incremento viene impulsado, en gran medida, por el mayor volumen de vehículos a motor. En este sentido, el transporte representa alrededor de un tercio del consumo de energía en los países miembros de la Unión Europea y más de un quinto de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Actualmente sólo una de cada diez personas vive en una ciudad que cumple con los valores guía de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estas guías de la OMS son más restrictivas que la legislación europea, que cuenta con algunos valores límite u objetivos que se fijaron a finales de la década de 1990, y no se han modificado desde entonces. Existe, por lo tanto, una clara necesidad de aproximarse a los valores guías de la OMS, sobre todo en los contaminantes con mayor impacto en la mortalidad, como las partículas (PM 2.5 y PM 10 ).

Además de estos contaminantes, que provocan casi 400.000 muertes al año en Europa, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, ‘La calidad del aire en las ciudades’ también tiene en cuenta otros, como dióxido de azufre (SO 2 ), dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno (NO 2 , NO x ), plomo (Pb), benceno (C 6 H 6 ), monóxido de carbono (CO), arsénico (As), cadmio (Cd), níquel (Ni), Benzo(a)pireno (B(a)P) y ozono (O 3 ).

El gas natural, como aliado. Los casos de Madrid y Barcelona

En este campo, los vehículos a gas natural (VGN) tienen un papel determinante para mejorar la calidad del aire, específicamente en concentraciones de NO 2 y material particulado (PM 10 y PM 2.5 ) en las grandes ciudades. Esta es una de las conclusiones de la experiencia realizada en Madrid y Barcelona por José María Baldasano, catedrático de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña y miembro del Barcelona Supercomputing Center, que analiza diversos escenarios a partir de sustituir un porcentaje de la flota de vehículos actuales por otros a gas natural.

El escenario que supone una mayor variación de emisiones es el Escenario Suma (ES), que implica una disminución de las emisiones de precursores de O 3 (NO x , COVs) y otros contaminantes (CO, SO 2 , NH 3 , PM 10 , PM 2.5 ) para el área de Barcelona de 38t/día (13.800 t/año) y para el área de Madrid de 99t/día (35.800 t/año). En total, casi 50.000 toneladas menos de emisiones, motivadas por la sustitución del 11,2% de los vehículos en Barcelona y del 13,4% en Madrid a vehículos a gas natural.

Las medidas individuales analizadas más eficaces para la mejora de la calidad del aire, tanto en Madrid como en Barcelona, son la transformación del 50% de los vehículos de reparto de mercancías (Escenario 4 - E4) y el 10% de los turismos particulares (E5).

La sustitución de autobuses y de vehículos pesados de transporte de mercancías son menos relevantes (representan menos del 0,25% del total del parque de vehículos), aunque se reducen considerablemente las emisiones de SO 2 y partículas (PM 10 y PM 2.5 ), debido a la gran influencia que tienen los vehículos pesados diésel en las emisiones de estos contaminantes.