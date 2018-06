El Clúster de Cambio Climático quiere impulsar el papel de los CEO en la acción climática

08/06/2018 08:16:33 En su segunda reunión anual, el Clúster de Cambio Climático, liderado por Bankinter, Gas Natural Fenosa, Grupo Cooperativo Cajamar, Heineken, IKEA, Nestlé, OHL y Suez España y coordinado por Forética, ha presentado la adaptación para España de la Guía para CEO sobre la divulgación de información financiera relacionada con el clima, desarrollada por el WBCSD. A través de este documento, el Clúster busca impulsar el rol de la alta dirección en la acción climática, mediante el conocimiento de los riesgos y oportunidades del cambio climático y sus impactos financieros.

En la guía se destaca la existencia de una demanda creciente de información relacionada con el clima -comparable, confiable y clara-, con el fin de favorecer la toma de decisiones de inversores, acreedores, gobiernos y otros agentes. Fruto de esta demanda y con el objetivo de favorecer la divulgación de información en materia de cambio climático, el Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) del Financial Stability Board (FSB) ha diseñado un marco de recomendaciones de reporting que buscar ayudar a entender los riesgos y también las oportunidades asociadas al clima.

Paula Ruiz, coordinadora del Clúster de Cambio Climático de Forética, ha subrayado la “necesidad de incrementar la información que las empresas desglosan sobre cómo gestionan los riesgos y oportunidades climáticas, así como la importancia de analizar los diferentes escenarios climáticos que les permitan elaborar estrategias de negocio resilientes frente a los potenciales efectos que el cambio climático tendrá sobre su actividad”.

Durante la sesión, se ha contado con la presencia de Jorge Sanz, presidente de la Comisión de Expertos sobre transición energética que nos ha trasladado a las empresas presentes las conclusiones sobre el informe, recientemente elaborado por la comisión de expertos, que analiza las posibles alternativas de política energética, considerando su impacto medioambiental y económico, orientadas a cumplir con los objetivos establecidos de la forma más eficiente posible.

En la reunión, además, el Clúster ha trabajado algunas áreas estratégicas para la gestión empresarial del cambio climático e identificadas por los miembros del Clúster como las más relevantes. Entre estas temáticas se ha destacado la adaptación al cambio climático, la gestión del agua, el desarrollo energías renovables y eficiencia energética, la movilidad sostenible o los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero basados en la ciencia (science-based targets). El cierre de la sesión ha corrido a cargo de Mariano González, Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para el cambio climático.

El Clúster de Cambio Climático sigue creciendo

Una muestra de la relevancia que los aspectos climáticos están adquiriendo en las empresas es el crecimiento del Clúster, que continúa su actividad en 2018 con tres nuevas incorporaciones; Accenture, Adif, Aena, Atresmedia, Banco Popular Español, Banco Santander, Bankia, Brico Depôt, BT España, CaixaBank, Calidad Pascual, Carrefour, CIE Automotive, Correos, Deloitte, DHL Supply Chain, Ebro Foods, Ecoembes, El Corte Inglés, EMASESA, Enagás, Enaire, Endesa, Everis Ingeniería, FCC, Ferrovial, Gestamp, Grupo Calvo, Grupo Eulen, Grupo Siro, Grupo Vips, FYM HeidelbergCement Group, HP, ICO, Indra, ING, LafargeHolcim, Leroy Merlin, Lilly, L’Oréal, Mediaset España Comunicación, Meliá Hotels International, Mutua Madrileña, Procter & Gamble España, Quirónsalud, Red Eléctrica, Reganosa, Sacyr, Sanitas, Sanofi, Solvay Química, Unilever, Vía Célere y Vodafone España, como participantes.