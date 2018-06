Grupo Vips ha incorporado 970 personas en situación de vulnerabilidad

Además, desde 2015, 200 profesionales de Grupo Vips han invertido 2.600 horas voluntariamente en llevar a cabo sesiones de coaching, talleres y sesiones de orientación laboral dentro del programa de voluntariado corporativo.

Participación en la comunidad

Grupo Vips está comprometido con el entorno que le rodea. Consciente de su capacidad de in uencia y de las posibilidades que tiene para mejorar la vida de las personas de su comunidad, el Grupo ha desarrollado relaciones a largo plazo y estables con más de 40 entidades colaboradoras entre las que se encuentran: Fundación Hazloposible, Save the Children, Adisli, Aleph Tea o Asin Down, entre otras muchas.

En este sentido, durante el Plan Director 2015-2017 más de 1.800 profesionales del Grupo se han involucrado en acciones de voluntariado, con un inmenso compromiso. Todos ellos han dedicado 6.000 horas de su tiempo dando respuesta a necesidades concretas de colectivos vulnerables con actividades como talleres de ocio y tiempo libre, creatividad, expresión artística...

Como resultado en los últimos tres años Grupo Vips ha ayudado a más de 4.500 personas a disfrutar de un ocio alternativo y a desarrollar competencias a través del mentoring, tutorías y formación.

Apuesta por la alimentación variada y equilibrada

Grupo Vips trabaja cada día en ofrecer más alternativas y variedad en sus cartas y menús diarios, haciendo más fácil la posibilidad de elegir. Gracias a su compromiso, Grupo Vips fue pionero en dar respuesta a las necesidades de las personas celiacas, desarrollando platos sin gluten en todas sus marcas. Desde 2015 se han servido más de 569.000 platos para personas con intolerancia al gluten bajo estrictos protocolos certi cados por FACE. En esta misma línea la compañía ha introducido nuevos ingredientes en su oferta como diferentes bebidas vegetales y lácteas bajas en grasa o los cereales integrales en sus recetas.

Reducción del impacto medioambiental

El cuidado del medioambiente es uno de los grandes retos del Grupo: fomentar la cultura del reciclaje, utilizar envases más e cientes y el control del consumo energético son aspectos que Grupo Vips trabaja día a día para mejorar. En 2017 el Grupo ha reducido su consumo energético y las emisiones de CO2 en un 6,63% con respecto a 2015.

La compañía es consciente del enorme reto que supone la reducción del impacto medioambiental, y por ello, tiene en cuenta la e ciencia energética en cada una de las decisiones que toma. Por ello el 100% de la energía que consume proviene de fuentes renovables. Además, en 2017, consiguió que la iluminación LED, más sostenible, e ciente y duradera, esté instalada en el 85% de sus establecimientos. Gracias a estas medidas, en 2017 el consumo energético de la compañía fue de 44 GwH, frente a los 47 GwH consumidos en 2015.

En su nuevo Plan Director 2018-2020 el compromiso de Grupo Vips es continuar desarrollando su negocio de forma responsable, buscando un impacto aún más amplio en la sociedad. En el ámbito de la empleabilidad, algunos de sus próximos objetivos de aquí a 2020 son incorporar a un mínimo de 500 personas al año procedentes de colectivos en situación vulnerable y trabajar en integración laboral con socios locales en 15 provincias. Por otro lado, para responder a nuevas demandas en torno a la alimentación fuera de casa, el Grupo se propone aumentar la oferta de platos con ingredientes saludables, de platos vegetarianos y veganos, así como la oferta para clientes con intolerancias como el gluten, la lactosa, etc. También se compromete a adaptar su oferta culinaria a las principales recomendaciones de los organismos más relevantes en alimentación y salud.

Mientras que, en el eje medioambiental, Grupo Vips está trabajando en fomentar el reciclaje de residuos en el 100% de sus establecimientos, abordar la gestión responsable del excedente alimentario en todos los restaurantes o en buscar oportunidades de mejora de los envases take away para reducir el impacto medio ambiental.

“La sociedad nos exige que miremos a 2020 con un proyecto claro que dé respuesta a las necesidades urgentes de nuestro entorno actual. Los obje vos de desarrollo sostenible, los nuevos retos medioambientales, el cuidado de la salud o los cambios en el mercado laboral son marcos que nos animan a tomar decisiones y a buscar soluciones audaces a través de nuevas colaboraciones y alianzas”, señala Maite Arango, vicepresidenta del Consejo de Administración de Grupo Vips.