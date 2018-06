El Tercer Sector aborda las claves de una comunicación digital innovadora

01/06/2018 08:28:32 La digitalización está transformando a las empresas y a la sociedad, y el Tercer Sector no es ajeno a la llamada “cuarta revolución industrial”. Ante esta realidad, la Fundación Mutua Madrileña organizó ayer la jornada “El tercer sector y el entorno digital” en la que más de 150 expertos y representantes ONG se reunieron para analizar cómo aprovechar la innovación social digital en el Tercer Sector.

Contar una historia y dar voz a sus protagonistas son algunas de las claves para que los proyectos sociales ganen notoriedad. Esta es una de las principales conclusiones en las que coincidieron los ponentes, que también apuntaron a la creciente importancia del móvil como canal de comunicación y la necesidad de adecuar las campañas a este formato.

En la mesa redonda titulada “¿Cómo realizar una comunicación innovadora en el entorno digital?” y moderada por Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña se mostraron campañas de comunicación exitosas e impactantes destinadas a dar a conocer una realidad social y recaudar fondos. Así pues, la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Down España, Beatriz Prieto, analizó el objetivo y desarrollo de campaña online #auténticos realizada con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down. “Las asociaciones down fuimos de las primeras en perder el miedo a mostrar a las personas con discapacidad para demostrar al mundo de lo que son capaces. Nosotros ya no hablamos por ellos”.

Además, en la mesa también se analizaron las innovadoras campañas digitales Homeslessfonts y Homelesscommons de la mano de Marta Pulgar, responsable de Comunicación de Fundación Arrels, entidad dedicada a la atención de personas sin hogar en Barcelona. “Hoy podemos crear nuevas fórmulas para captar fondos. Hay que recurrir a la transformación social, ser disruptivos y dar voz a los protagonistas de las historias. Las herramientas digitales nos abren un mundo de oportunidades para dirigirnos a un colectivo lleno de prejuicios”.

El punto de vista del experto de las agencias de publicidad corrió a cargo de Juan Bodas, Head of New Media de la agencia Tribal, expuso las claves para una comunicación innovadora y low cost en el entorno digital. “El secreto es contar una historia y aprovechar la tecnología que nos ofrece el entorno digital, integrarnos de manera nativa en las estrategias de comunicación. Para poder contar historias la idea es lo más importante, mucho más que el presupuesto”.

Mientras que el director de Contenidos Multimedia de Atresmedia, Francisco Sierra, analizó las claves para conseguir una comunicación de impacto en el entorno digital desde la perspectiva del mayor grupo de Media y Comunicación en nuestro país. “Las grandes ideas son las más sencillas y las más naturales, son las que logran un verdadero impacto emocional. Una historia ha de ser honesta y emotiva sin llegar a ser sensacionalista. Afortunadamente los entornos digitales dan cabida a campañas que pasan desapercibidas en los medios convencionales donde el tiempo es más reducido”.

Los ponentes también respondieron otras cuestiones en conjunto, como cuál es el tono adecuado a la hora de sensibilizar al público. “Nosotros apostamos por positivar el mensaje, no culpabilizar, ya que no dejamos de ser una herramienta para solucionar el problema”, explicaba Marta Pulgar. Los expertos también coincidieron en la importancia de diseñar en la actualidad campañas exclusivas para el teléfono móvil. “En algunos casos, el 90% de acceso a nuestros canales son a través de dispositivos móviles”, puntualizó Francisco Sierra.

Nuevo escenario para la innovación

Moderada por Conchita Navarro, responsable de RSC de Mutua Madrileña, en la mesa “¿Cómo aprovechar los canales digitales para la innovación social?” el responsable de captación online de UNICEF, Enrique García, repasó la importancia de las TIC en la cooperación y las emergencias exponiendo el exitoso caso de U-Report, una iniciativa global que ya cuenta con millones de personas implicadas en todo el mundo: “En un solo día la información de Unicef llega a 75.000 personas de todo el mundo a tiempo real, ese es el grado de impacto que logramos con este tipo de plataformas”.

En su intervención Raquel Núñez, responsable de Marketing en Social Coin, explicó cómo ha evolucionado “la moneda de las acciones positivas”, un movimiento de cadenas de favores desinteresados que en la actualidad ha dado pie al desarrollo de una plataforma que identifica las preocupaciones sociales más relevantes mediante inteligencia artificial. “Hemos creado una plataforma de colaboración ciudadana, a través de inteligencia artificial vimos como recopilar la información y activar a las personas con un sistema de puntos. Escuchamos a las personas desde diferentes fuentes, recogemos los datos gracias a las herramientas de analítica, categorizamos toda la información y extraemos lo que es más relevante”.

Otro ejemplo de la importancia de la innovación social digital en el ámbito de la discapacidad intelectual o del desarrollo, es la app relativa a las convocatorias de empleo público para personas con discapacidad. Fermín Núñez, responsable de Comunicación de Plena Inclusión, explicó las peculiaridades de esta iniciativa que cuenta con el apoyo de la Fundación Mutua Madrileña: Desarrollamos una app para que las personas con discapacidad puedan acceder a puestos de la administración pública, ayudándoles a acceder al proceso de acceso a las oposiciones. La innovación social puede aportar mucho a los colectivos con discapacidad. El reto fundamental es saber captar esas necesidades”.

Finalmente, la presidenta de la Fundación Cibervoluntarios, Yolanda Rueda, profundizó en el uso de la tecnología para paliar las brechas salariales y generar innovación social mediante el ejemplo de plataformas como empodera.org. “La innovación social está en el empoderamiento ciudadano, en cómo el uso de la tecnología puede mejorar tu calidad de vida. Entre los principales retos está cambiar la mentalidad, aglutinar la voz de los ciudadanos y buscar alianzas dentro del Tercer Sector”.