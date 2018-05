La adecuada gestión de los aspectos extrafinancieros incrementa la rentabilidad

18/05/2018 08:23:36 Forética, como coordinador del Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad, ha presentado el informe “El valor de la gobernanza: Incrementando el retorno a través de la gestión extra financiera”. El encuentro, que ha contado con la presencia de la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y el apoyo de MSCI, ha servido además para profundizar en la influencia que ejercen los aspectos ASG en la toma de decisiones, el reporte que se hace de los mismos y el rol que tienen como generadores de oportunidad y mitigadores de riesgos.

A través de este estudio, el Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad, compuesto por 57 grandes empresas, ha evaluado cómo la buena gobernanza de los aspectos extra financieros contribuye a potenciar y preservar el valor de las organizaciones. Se ha identificado el impacto de los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) en tres niveles: la oportunidad, el riesgo y la monetización. La buena gobernanza de estos aspectos se traduce en una vía de generación de valor (oportunidad), una forma de mitigar los riesgos derivados de una mala gestión extra financiera (riesgo) y la demostración de la transparencia en el desempeño de estos atributos, como valor diferencial en el mercado (monetización del valor).

Jaime Silos, director del Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad, ha destacado cómo “invertir en los aspectos ASG contribuye a incrementar el valor esperado de la inversión y reduce la probabilidad de experimentar shocks. Hace a las empresas más rentables, menos vulnerables ante los riesgos del mercado y más sostenibles a largo plazo”. Además, ha puesto en valor la magnitud del impacto financiero de no tener en cuenta los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno en la toma de decisiones “sólo los 52 shocks, motivados por una mala gestión de aspectos ASG, severos más recientes generaron pérdidas superiores a 600.000 millones de dólares a sus inversores”.

Entre las conclusiones del informe se acentúa que el incremento de los atributos ASG, no sólo mejoran el impacto positivo de las empresas en la sociedad y el entorno en el que operan, además, refuerza la sostenibilidad del negocio capturando oportunidades y convirtiéndose en un factor de elegibilidad por inversores y mercado.

Valor añadido de los aspectos ASG en la toma de decisiones

La sesión ha contado con la presencia de la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, que ha analizado el importante papel que juega el mercado en el impulso de la transparencia y la integridad a nivel global, así como, las novedades que supone, en materia de reporte de información no financiera, el Real Decreto-ley 18/2017.

Por su parte desde MSCI, como uno de los principales ponderadores de fondos de inversión, ha presentado los resultados de su estudio Foundations of ESG Investing – Part 1: How ESG Affects Equity Valuation, Risk And Performance, que manifiesta la importancia que se da a los aspectos ASG en los criterios de medición de riesgos y rentabilidad de las inversiones.

Unas conclusiones que se han debatido a través de un panel, que ha contrastado la opinión de inversores y empresas en torno al reporte de los aspectos extra financieros, su frecuencia y exhaustividad. En la mesa han participado altos representantes de Fonditel, BBVA, Aena, Bankia, Grupo Cooperativo Cajamar y Leroy Merlin –estas cuatro últimas, además, empresas líderes del Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad-.