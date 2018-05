Fundación Mutua Madrileña concede 670.000 euros en ayudas a proyectos de acción social

1 La injusticia de genero 10/05/18

Todos se suman al carro del oportunismo manteniendo bien cerrados los ojos a la realidad.En España desde el año 2004,con Zapatero y el feminismo extremo se produjo la mayor vulneracion de los derechos humanos,que nadie quiere ver,nadie nombra,todos prefieren tener los ojos cerrados por intereses electorales,dinero de Europa y el terrible negocio de la ideología de genero y las leyes de genero y el enorme poder e influencia del feminismo que dice representar la igualdad mientras ejerce el terror vulnerando derechos fundamentales del hombre sustentando un inmenso negocio imposición de una ideología de género contraria a los derechos humanos,y recuperando el terrible derecho penal de autor de los nazis y las leyes de Nuremberg.Si el feminismo representa la igualdad lo primero que debería pedir es igualdad ante la ley de hombres y mujeres, que todas las personas indistintamente de su raza su género o el color de su piel sean juzgados en los mismos tribunales con las mismas garantías y los mismos derechos constitucionales, sin ningún tipo de especialización más que la búsqueda de la verdad en cada caso. Debería pedir la presunción de inocencia también para los hombres puesto que no todos los hombres son monstruos machistas patriarcales, bestias inmundas sin derechos, Deberían ser considerados personas. Debería admitir que el culpable de un delito es quien lo comete pero jamás todo su género su raza o todos los que tengan su mismo color de piel. No hacer esto es la destrucción del Estado de derecho la imparcialidad de la justicia, y entrar en la época más oscura de la Inquisición del siglo XXI, linchamientos persecuciones, mientras insultas a quienes has vulnerado sus derechos fundamentales más básicos con la palabra igualdad.Ley terrible que tras más de 13 años de terror nadie entenderá jamás porque se hace mil veces más injusta en el pacto de estado contra el hombre,todos pidiendo más dinero para esta injusticia a pesar de que,lejos de solucionar la violencia,la provoca directamente por su naturaleza terriblemente injusta,y con un muy altísimo precio en vidas de inocentes.Incluso discrimina a los únicos inocentes que son los niños,que tendrán o no derechos,dependiendo si el agresor es el padre o la madre.Repugnante.