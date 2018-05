Calidad Pascual reafirma su compromiso con el talento joven

Los tres finalistas de la nueva categoría ‘Futuros Emprendedores’ de los premios Pascual Startup son:

Touchable, un proyecto de negocio centrado en el diseño e investigación de una nueva tecnología PUI (Paper User Interface) junto al desarrollo de dispositivos tecnológicos, planteados inicialmente como un cubo interactivo para la digitalización del mundo real, es capaz de transformar cualquier superficie física en una pantalla o interfaz táctil.

Cuore di caffè, un nuevo producto que consiste en introducir un preparado de betaglucanos (fibra de origen vegetal) en un soluble de café (descafeinado o no) para proteger la salud cardiovascular, ayudando a la prevención de enfermedades debidas al colesterol y atenuando las ya existentes. Su fin es cuidar la salud de los ciudadanos a través de la alimentación.

The Ifs es el primer juguete educativo que permite enseñar a programar a niños a partir de 3 años. Se trata de una familia de robots con sensores, programables a través de simples piezas (if – then), utilizando un nuevo método de interacción, sin pantallas, denominado programación tangible.

Durante el acto los jóvenes universitarios han expuesto sus proyectos, en formato pitch, ante un jurado profesional formado por representantes de diversos sectores del entramado económico y social del país: Administración Pública, instituciones académicas, corporaciones y emprendimiento.

El ganador fue elegido en el evento celebrado ayer, pero no se dará a conocer hasta el próximo 11 de junio en la entrega de premios en el MAPAMA. Como premio recibirá un periodo de observación profesional o job shadowing durante varias jornadas con expertos de la compañía de alimentación y sus partners, así como formaciones para desarrollar su plan de negocio. Calidad Pascual reafirma así su compromiso como impulsores del talento joven, apoyando sus ideas.