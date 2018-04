Próximo webinar sobre la evaluación de la huella hídrica en las empresas

Organizado por EsAgua y la Water Footprint Network

Próximo webinar sobre la evaluación de la huella hídrica en las empresas

11/04/2018 08:09:15 EsAgua, la red pionera en España de entidades dedicadas a la reducción de su huella hídrica, organiza el webinar “Water Footprint Assessment: State of the art focusing on what, why and how for businesses”, en colaboración con la Water Footprint Network. El seminario web se impartirá en inglés y tendrá lugar el próximo martes 17 de abril de 16:00 a 17:00 (CET). La inscripción, de carácter gratuito.