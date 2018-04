P&G y Save the Children quieren evitar el abandono escolar

10/04/2018 08:22:13 P&G ha firmado un acuerdo de colaboración con Save the Children para apoyar la labor de la ONG contra el Abandono Educativo Prematuro (AEP). España es el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de abandono escolar, solo por delante de Malta, lo que tiene un grave impacto no solo en el desarrollo y educación de los niños, sino en el conjunto del país.

La campaña tendrá visibilidad a través de Amazon. Desde el 9 de abril hasta finales de mayo, por las compras realizadas en productos de las marcas de P&G en Amazon.es y Amazon.it, P&G hará una donación al proyecto de refuerzo educativo de Save the Children, que busca reducir el absentismo escolar, evitar el abandono temprano y mejorar el rendimiento de los niños. Por cada compra de productos de P&G de 30 euros, P&G donará 30 minutos de refuerzo educativo para un niño.

España tiene la segunda mayor tasa de Abandono Educativo Prematuro de la UE con un grave impacto no sólo en el desarrollo y educación de los niños, sino en el conjunto del país. Se calcula que el coste de la AEP oscila entre el 5,9% y el 10,7% del PIB (2012). Algunos de los factores principales están relacionados con la situación económica de la familia, el sistema educativo o factores psicológicos-emocionales de los propios menores. En este sentido, las desigualdades inciden directamente en el AEP, prevaleciendo más en niños y niñas con peores condiciones socioeconómicas. El 43% de los niños y niñas del 20% más pobre abandona prematuramente sus estudios (2015).

El fracaso escolar y el AEP son parte de un proceso que se conoce como de desvinculación escolar. Para reducir las tasas de AEP habría que asegurar que más niños y niñas están vinculados al sistema educativo. Por ello, este convenio entre P&G y Save the Children va a permitir fortalecer el proyecto de refuerzo educativo que realiza la ONG. En España, Save the Children llega a 8.000 niños a través de 66 centros escolares y cuatro centros propios mediante programas diarios de refuerzo educativo y actividades enfocadas al apoyo psicosocial.

“Esta iniciativa pionera a favor de Save the Children será un gran apoyo para el trabajo de refuerzo educativo que estamos realizando para niños y niñas en riesgo de exclusión en nuestro país. La iniciativa muestra el compromiso de fomentar la igualdad de oportunidades para los menores más vulnerables. Es de gran valor poder llegar a los clientes de P&G y Amazon.es, al tiempo que se les da la oportunidad de marcar la diferencia colaborando a través de los programas de Save the Children”, señaló Andrés Conde, director general de Save the Children España.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la política de compromiso con la comunidad que desarrolla P&G apoyando diferentes actividades educativas y sociales. “La visión de P&G es promover un impacto positivo e impulsar el crecimiento en las comunidades en todo el mundo a través de nuestros empleados, marcas y socios, en P&G creemos que la ciudadanía innovadora puede tener un importante efecto en el mundo y en su negocio. Mediante este convenio queremos apoyar la labor de Save the Children en su lucha contra el absentismo escolar y el abandono temprano de la educación para mejorar el rendimiento escolar de las niñas y niños”, comenta, Vanessa Prats, directora de Ventas de P&G España y Portugal.