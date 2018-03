Great Place to Work reconoce las Mejores Empresas para Trabajar en España en 2018

Vodafone, Mars y Cisco Systems, las Mejores Empresas para Trabajar en España

27/03/2018 08:00:15 Great Place to Work® entregó la semana pasada los premios a las Mejores Empresas para Trabajar que conforman la Lista Best Workplaces España 2018. El ranking certifica cada año los Mejores Lugares para Trabajar según diferentes categorías: en base a la percepción de sus empleados (2/3 de la evaluación total) y sus prácticas y políticas de RRHH (1/3 de la valoración). En esta edición, Great Place to Work® ha analizado más de 300 empresas de diferentes tamaños y sectores.