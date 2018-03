RTI y REDS evaluarán la contribución del sector turístico a los ODS

26/03/2018 08:15:37 El Instituto de Turismo Responsable (RTI, por sus siglas en inglés) y la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) suscriben un acuerdo de colaboración mediante el cual RTI, conjuntamente con REDS, elaborará un sistema de indicadores de sostenibilidad turística para la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para intentar aplicarlos en todos los países. Se trata de definir una serie de indicadores que se utilizarán para comprobar el seguimiento de los 17 ODS en el sector turístico y, por tanto, el cumplimiento por parte de destinos y empresas del sector de los requisitos necesarios para considerarse sostenibles.

El sistema de indicadores de sostenibilidad turística se basará en el cumplimiento de objetivos entre los que se encuentran el uso de energía asequible y no contaminante, la acción por el clima, la promoción de una producción y consumo responsables, la reducción de desigualdades, el fin de la pobreza, la igualdad de género… El acuerdo entre RTI y REDS pasa por la toma en consideración de estos objetivos para la creación de una serie de indicadores de cumplimiento para el sector, trabajo en el que participarán también la Organización Mundial del Turismo (OMT), Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism (NECSTour), Sistema Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS) y Pacto Global.

El objetivo final es dinamizar la aplicación de los 17ODS entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en su relación con el turismo, mediante la creación de un cuerpo de indicadores específico de turismo sostenible alineado con el sistema de evaluación de Naciones Unidas y del resto de interlocutores europeos involucrados en el acuerdo. Este proyecto pondrá su foco, en primera instancia, en el desarrollo de la sostenibilidad turística en España, con la previsión de extrapolar este modelo de indicadores a nivel internacional.

El sector turístico como área clave para impulsar la sostenibilidad

La colaboración entre RTI y REDS nace así de la necesidad de movilizar y sensibilizar a la sociedad de cara a la adopción de las disposiciones emanadas de los 17 ODS de las Naciones Unidas. En concreto, el acuerdo pone el foco en el sector turístico como motor de cambio, dada su influencia y peso en la economía mundial, y en España en particular. Se trata, según el acuerdo, de “una oportunidad para la reactivación socio-cultural y ambiental de aquellos territorios que apuestan por el desarrollo de modelos sostenibles integrales”.

“En un contexto turístico liderado por Europa, región a la cual se atribuye la recepción del 50% de los turistas mundiales el pasado año -según la Organización Mundial del Turismo-, las perspectivas muestran nuevamente una tendencia ascendente en el número de turistas que recibirá España en el año 2018 respecto a años anteriores”, aseguran ambas partes. Así, “bajo la oportunidad que presenta este escenario turístico nacional”, la intención de las organizaciones que suscriben el acuerdo es crear “nuevas alianzas colaborativas para el desarrollo participado y transversal de nuevas herramientas e instrumentos de planificación turística que persigan la regeneración sostenible del modelo turístico español actual y su adaptación a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la Agenda 2030”.

Según el calendario marcado, el futuro cuerpo de indicadores de sostenibilidad turística estará listo a finales de julio de 2018, para comenzar a promoverse después su utilización en el marco del sector turístico español.