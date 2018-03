En el marco de la XX edición de los Premios L’Oréal-UNESCO For Women in Science

Nace la 'Liga Masculina de Científicos For Women in Science'

26/03/2018 08:22:17 Durante la ceremonia de entrega de los XX Premios L'Oréal-UNESCO For Women in Science que se celebró la semana pasada, la Fundación L’Oréal y la UNESCO presentaron la "Liga Masculina de Científicos For Women in Science" con el objetivo de contribuir a que haya una mayor igualdad de género en la ciencia para un mayor progreso.