Hydrogen Council suma nuevas adhesiones para impulsar el hidrógeno

“Estamos encantados de experimentar un crecimiento tan impresionante y del firme compromiso con el hidrógeno que ello demuestra a nivel de los consejeros delegados. El liderazgo corporativo entra en juego, y las multinacionales se están poniendo manos a la obra en lo que se refiere a la búsqueda de mejores soluciones para afrontar los objetivos climáticos del Acuerdo de París, y el hidrógeno se ha convertido en parte integral de nuestras estrategias”, explicó el Dr. Woong-chul Yang, copresidente del Hydrogen Council y vicepresidente de Hyundai Motor Company.

Habida cuenta del interés creciente entre los legisladores e inversores de todo el mundo, en los cinco o diez próximos años se verá un salto decisivo en el despliegue de las tecnologías basadas en el hidrógeno, con escenarios que sugieren que dichas tecnologías podrían contribuir a satisfacer el 18% de la demanda energética final del planeta, con lo que se evitarían 6 Gt de emisiones de CO2, se desarrollaría un mercado con unos ingresos de 2,5 billones de dólares y se crearían 30 millones de puestos de trabajo para mitad de siglo.

Benoît Potier, copresidente del Hydrogen Council y presidente de Air Liquide, señaló: “Me complace ver como cada vez más empresas líderes de todo el mundo apuestan por el desarrollo del hidrógeno, reconociéndolo como la solución clave para la transición energética. Desde su constitución, hace un año, el Consejo del Hidrógeno ha sido capaz de consolidar un gran impulso. Su participación activa en encuentros internacionales de alto nivel, como el Foro Económico Mundial, la Semana del Clima de Nueva York, la Cumbre One Planet y la COP23 ha dado lugar a importantes avances en la relación con legisladores y gobiernos. Nuestra prioridad en 2018 será mantener ese intenso ritmo colaborando con socios de todo el mundo y organizaciones internacionales para ayudar a que el hidrógeno se convierta en una realidad cotidiana”.

Hydrogen Council

Presentado en el Foro Económico Mundial de Davos a principios de 2017, el Hydrogen Council es una iniciativa sin precedentes de directivos de todo el mundo para potenciar el papel de las tecnologías del hidrógeno en la transición energética global.

Entre los miembros actuales se encuentran 24 grandes multinacionales: Air Liquide, Alstom, Anglo American, Audi, BMW GROUP, China Energy, Daimler, ENGIE, General Motors, Great Wall Motor, Honda, Hyundai Motor, Iwatani, JXTG Nippon Oil & Energy Corporation, Kawasaki, Plastic Omnium, Royal Dutch Shell, Statoil, The Bosch Group, The Linde Group, Total, Toyota y Weichai, además de 15 actores muy dinámicos de distintas partes de la cadena de valor: Ballard, Faber Industries, Faurecia, First Element Fuel (True Zero), Gore, Hexagon Composites, Hydrogenics, Marubeni, McPhy, Mitsubishi Corporation, Mitsui & Co, Nel Hydrogen, Plug Power, Toyota Tsusho y Royal Vopak.

Conjuntamente, la coalición representa unos ingresos totales de más de 1,6 billones de euros, con más de dos millones de empleados en todo el mundo.