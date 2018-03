El renting lidera la matriculación vehículos de menos consumo y emisiones de CO2

Según los datos de matriculaciones registrados, los vehículos nuevos en renting, en 2017, han tenido de media un consumo de 4,44 litros/100 km y la media de las emisiones ha sido de 114,46 g CO2/km. Tanto estas emisiones medias como el consumo de los vehículos matriculados en renting han sido menores que las del total del mercado, excluido renting. Así, el consumo medio de los vehículos del resto de mercado, se ha situado en 4,76 litros/100 km; mientras que las emisiones se han elevado a 119,09 g CO2/km.

Estas cifras suponen que los consumos medios en renting se han reducido un 12,94% con respecto a los de 2012, año en el que comenzaron a medirse las emisiones de los vehículos matriculados en renting, en virtud del citado acuerdo con el IDAE. De su lado, las emisiones se han reducido un 14,54%, desde entonces.

El director general del IDAE, Arturo Fernández, ha valorado la aportación del renting a la reducción de emisiones: "Tras la presentación por parte de la Comisión Europea, el pasado 8 de noviembre de 2017, del segundo paquete de medidas, denominado ”Paquete de Movilidad Limpia”, enmarcado en la iniciativa “Europa en Movimiento”, todos los agentes involucrados en la movilidad deben dirigir sus esfuerzos a fomentar una transición hacia una movilidad limpia, competitiva y conectada en el año 2025. Además, dichas medidas, marcan el rumbo para cumplir los compromisos del Acuerdo de París en materia de reducción de emisiones de CO2. En este contexto y siendo una de las medidas las obligaciones que se desprenden de la Propuesta de Regulación sobre los nuevos objetivos de emisión de CO2 de vehículos ligeros y furgonetas para el periodo posterior a 2020, los fabricantes deberán ofrecer al mercado vehículos de bajas emisiones, lo que será posible si la demanda se dirige hacia estos vehículos".

En este aspecto, Arturo Fernández añade que "la demanda originada por los vehículos de renting contribuye a redirigir la oferta, pues como se ha podido constatar, en estos años en los que disponemos de datos, la demanda de vehículos de renting está por encima de la media del parque que se matricula en cuanto a exigencia en eficiencia en los consumos, así como en el uso de tecnologías alternativas. Baste decir que en 2017, el porcentaje de turismos matriculados en renting representaban un 16,43% del total de turismos matriculados y sin embargo, el porcentaje de turismos eléctricos en renting representaron el 33,37% del total de turismos matriculados ese año".

Por su parte, Agustín García, presidente de la AER, declara: "Si bien estos resultados son mejores que los obtenidos por la media del mercado excluido renting, observamos que no suponen una evolución con respecto a los datos obtenidos en 2016. De este modo, las emisiones han mejorado muy levemente, mientras que los consumos se han incrementado ligeramente. A pesar de que no se puede dar una única explicación a por qué se ha producido este estancamiento en los datos, tanto en renting como en el mercado total, sí que hay que observar que el mix de matriculaciones de los vehículos ha variado, aumentando el peso de los vehículos gasolina en detrimento de los diésel. Por un lado, de media, un vehículo de gasolina consume y emite más CO2 que uno diésel y por otro, el peso de eléctricos e híbridos, aunque cada vez es más importante, aún no es lo suficientemente relevante como para mitigar este efecto".

En este sentido, Agustín García está convencido de que hay que seguir realizando un gran esfuerzo: "Si tenemos en cuenta el horizonte europeo, que pretende que las emisiones medias de los turismos nuevos, en 2021, no sobrepase los 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, hemos de trabajar con empeño en aumentar el peso en las matriculaciones tanto de los vehículos con energías alternativas como de otros con menores emisiones. En este sentido, el acuerdo suscrito con el IDAE siempre es un estímulo para seguir desempeñando un papel activo en la búsqueda de la eficiencia y el respeto al medio ambiente".