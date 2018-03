Google, BBVA y Fad promueven un uso responsable de las TIC

20/03/2018 08:00:00 Promover un uso adecuado y responsable de las TIC (redes sociales e internet, fundamentalmente) entre los adolescentes españoles es el objetivo del proyecto Conectados, una iniciativa de Google, BBVA y la Fad presentada en Madrid por el director global de Negocio Responsable de BBVA, Antoni Ballabriga; el director de Políticas Públicas de Google España, Francisco Ruiz Antón; y el vicepresidente y la directora general de la Fad, Ignacio Calderón y Beatriz Martín Padura. Al acto de presentación han asistido además un centenar de adolescentes de 14 a 16 años.

Conectados trabaja en tres líneas: acción educativa, dirigida a adolescentes, con una app lúdica y concurso en el que ya están participando 6.000 jóvenes de 14 a 16 años; investigación para conocer el impacto de las TIC en la socialización de los adolescentes; y sensibilización/formación para familias y docentes ofreciendo pautas sobre cómo educar en el buen uso.

La iniciativa también cuenta con el apoyo de Twitter que colabora en la difusión de los materiales del proyecto.

Adolescentes y TIC, una relación inevitable

Las redes sociales e Internet se han convertido en herramientas fundamentales y de uso intensivo de la socialización juvenil, por lo que formar en su manejo y uso responsable es la clave para minimizar los posibles riesgos (un 56% de jóvenes de 16 a 20 años señala riesgos frecuentes y el 21% de los adolescentes de 14 a 18 años realiza un uso compulsivo, entre otros aspectos).

Los adolescentes españoles navegan diariamente en un mar de post, selfies, memes, trending topics, fake news, retweets, hashtags y likes que cambian en minutos, mantienen un gran número de conversaciones y relaciones sociales de forma simultánea, deben estar atentos a los cambios tecnológicos constantes, nuevas redes, nuevas aplicaciones, etc.

Entran en este universo digital porque lo perciben como imprescindible, porque los jóvenes que no usan o no frecuentan las redes sociales sienten que están en riesgo de exclusión y marginación por parte de su grupo de iguales ya que o todo pasa en las redes sociales, o las cosas que pasan fuera se gestionan y preparan en ellas. Quien no participa de esta dinámica relacional es considerado “raro” o “independiente”.

Por otra parte -y a pesar de la fantasía de los “nativos digitales” que presupone que las nuevas generaciones traen incorporadas las aptitudes y conocimientos necesarios para manejarse sin problemas en entornos digitales- estar en redes sociales exige de los adolescentes y jóvenes un gran esfuerzo de aprendizaje continuo, una constante alfabetización digital. No estar “a la última” o no saber gestionar bien ambas presencias (real y virtual) supone quedarse “out”.

App Conectados: 6.000 adolescentes inscritos

Ayudarles a gestionar todo este “ruido comunicacional” de manera responsable y segura para evitar los riesgos de la red; para evitar que se generen entre los adolescentes y jóvenes relaciones de baja intensidad, superfluas, volubles o despersonalizadas; y para evitar que un exceso de atención derive en un aislamiento del entorno más cercano (familia fundamentalmente) es uno de los objetivos principales de CONECTADOS.

Y para ello se ha puesto en marcha un juego (app y online, accesible vía web) dirigido específicamente a adolescentes que de forma amena y divertida facilita pistas sobre cómo manejar las TIC de forma segura y responsable y fomenta un uso constructivo de internet desde el respeto a uno mismo y a los demás.

En el juego se propone a los adolescentes que encuentren a Ana, una amiga que voluntariamente se ha escondido, a través de las pistas que encuentren en su teléfono móvil y el rastro digital que ha ido dejando en sus redes sociales.

A lo largo de esa búsqueda descubrirán cosas como: la importancia de saber manejar los ajustes de privacidad en redes; no facilitar datos personales a desconocidos; no contribuir a difundir contenidos vejatorios; la netiqueta; el valor de la propiedad intelectual en internet; el respeto a la privacidad e intimidad de terceros o a reflexionar sobre la veracidad de lo que leen en digital según las fuentes.

Cada respuesta, cada acción, tiene una puntuación según sea más o menos adecuada y todos los participantes, al terminar el juego, pasan a formar parte de un ranking.Los participantes de 14 a 16 años inscritos tienen la posibilidad de participar en un concurso (abierto hasta el próximo 31 de marzo) y los diez con mejor puntuación obtendrán un premio.

El juego (app descargable para IOS y Android desde Play Store o Apple Store y accesible también vía web a través de www.proyectoconectados.es) se puso en marcha en noviembre y ya han participado más de 6.000 internautas.