España destaca en reciclado y suspende en vertedero

PlasticsEurope publica los resultados de su estudio de gestión de residuos plásticos

España destaca en reciclado y suspende en vertedero

15/03/2018 07:42:56 PlasticsEurope publica los resultados de su estudio de gestión de residuos plásticos que muestran una clara dicotomía en España: una buena evolución en el reciclado mecánico y un estancamiento en la reducción de los residuos que acaban en los vertederos. De hecho, en el periodo 2012-2016, mientras que en Europa se ha reducido un 20% la cantidad de plásticos enviados al vertedero, en España esa cantidad no sólo no ha disminuido, si no que ha crecido un 4%.