Telepizza y DOWN ESPAÑA lanzan el proyecto 'Juntos Crecemos'

13/03/2018 08:01:57 Telepizza y DOWN ESPAÑA han firmado un acuerdo de colaboración para poner en marcha el proyecto “Juntos Crecemos”, un programa que tiene como objetivo impulsar la inclusión socio laboral de personas con discapacidad intelectual. Gracias a este acuerdo, más de 100 personas con síndrome de Down se incorporarán paulatinamente como trabajadores a las tiendas propias de Telepizza de toda España y también en sus oficinas centrales en Madrid.

Asimismo, la compañía ofrecerá su apoyo y compromiso para que este proyecto se haga extensible a sus franquiciados, con lo que se espera alcanzar la cifra de 700 personas con síndrome de Down trabajando en Telepizza en España, en los próximos años. Se trata de la mayor incorporación de personas con síndrome de Down a una empresa española.

Esta iniciativa, la primera que DOWN ESPAÑA lleva a cabo con una gran cadena de restauración, supone un paso muy importante en la inserción laboral de las personas con síndrome de Down, ya que de las más 35.000 personas con este síndrome en nuestro país, solo el 5% ha accedido al mercado laboral.

Para José Fabián Cámara, presidente de Down España, “esta alianza entre nuestra organización y Telepizza es una oportunidad única para mostrar las capacidades de las personas con síndrome de Down dentro de un modelo de inserción laboral muy consolidado como es el Empleo con Apoyo. Que más de 100 personas con síndrome de Down se incorporen a Telepizza supone todo un hito para nuestro colectivo. Estamos seguros de que la iniciativa será un éxito en todos los sentidos”.

Por su parte, Pablo Juantegui, presidente ejecutivo y CEO de Telepizza, señala: “Desde hace años, algunas de nuestras tiendas han contado ya con personas con síndrome de Down en sus equipos de trabajo. La experiencia siempre ha sido enriquecedora y solo podemos destacar valores muy positivos, como la vitalidad y el entusiasmo. Con el programa “Juntos Crecemos”, hacemos extensiva esta colaboración a nuestras tiendas propias, porque queremos seguir contribuyendo a que la inclusión de personas con síndrome de Down en nuestra sociedad sea una realidad.”