La presencia de mujeres en los Consejos de las cotizadas españolas crece, pero no sus funciones ejecutivas

07/03/2018 08:00:52 La presencia de la mujer en las sociedades cotizadas del mercado continuo ha subido un 15% durante el año 2017, hasta sumar 258 consejeras, que suponen el 19,15% del total de los 1.347 miembros existentes en los Consejos de Administración. Con ser significativo, este aumento aún deja a la mujer lejos de los puestos con funciones ejecutivas y sitúa al continuo en su conjunto muy lejos de cumplir la recomendación que recoge el Código de Buen Gobierno de la CNMV, de contar al menos con un 30% de consejeras en 2020.

Así se desprende del Informe "Las mujeres en los Consejos de las empresas cotizadas", elaborado por ATREVIA y el IESE y presentado por la presidenta de ATREVIA, Núria Vilanova, y la profesora del IESE Nuria Chinchilla, titular de la Cátedra Carmina Roca y Rafael Pich-Aguilera de Mujer y Liderazgo. El informe, que incluye la I Radiografía del mercado continuo al completo y el VI Informe de Mujeres en el IBEX, y abarca 133 compañías, concluye que harían falta 415 consejeras para que el continuo alcance la paridad: 118 en el IBEX y 297 en el resto de cotizadas.

El estudio revela asimismo que hay 15 empresas del mercado continuo sin ninguna consejera (todas las del IBEX tienen al menos una) y otras 47 que cuentan con una única mujer en su Consejo. Esto significa que todavía en 2017 el 46,6% de las empresas del mercado continuo tenía menos de dos mujeres en sus máximos órganos decisorios.

Otro dato concluyente es que el avance de la mujer en números absolutos y en peso relativo en los Consejos de las cotizadas no se traduce en un aumento de las funciones ejecutivas. De hecho, tan solo el 4,76% pertenece a la tipología de consejeras ejecutivas.

Media por sectores y empresas

Por sectores, las empresas de bienes de consumo son las más proclives a incorporar consejeras (ocupan el 4,01% de los puestos) seguidas de las empresas industriales (3,49%). La construcción es el peor sector en cuanto a representación femenina, con tan solo un 1,34% de mujeres en los puestos de los Consejos.

Pero si el análisis se realiza en función de la media de mujeres por empresa de cada sector, lo que se antoja más ilustrativo, es el sector financiero el que más fomenta la presencia femenina (3 mujeres por empresa), junto con las tecnológicas y de telecomunicaciones (2,22 mujeres por empresa) y las del sector energía/petróleo (2,22 mujeres). Las más retrasadas serían las sociedades de servicios inmobiliarios, que de media únicamente tienen 1,19 mujeres por empresa.

“El ritmo de progresión de la mujer en los Consejos de Administración continúa, pero no parece lo suficientemente rápido como para alcanzar el 30% de presencia femenina en 2020 ni mucho menos para llegar a la paridad”, ha advertido Núria Vilanova, presidenta de ATREVIA, para quien “es imprescindible avanzar en aspectos como la paridad, la diversidad y la responsabilidad que propugna el Código Unificado de Buen Gobierno y que es una demanda de la sociedad, cada vez más plural y comprometida”.

La radiografía de situación es distinta si analizamos por separado las integrantes del IBEX-35 y las restantes 98 sociedades del continuo. En el selectivo existen 106 consejeras (el 23,66%) de un total de 448 miembros. En las restantes empresas del continuo hay 152 mujeres (el 16,91%) de un total de 899 miembros. En cuanto a la media de consejeras por empresa, el IBEX tiene 3,03, mientras que el resto del continuo tiene solo 1,55 consejeras. Es evidente que son las compañías del IBEX las que más impulsan la paridad en el conjunto del continuo.

Hay excepciones positivas muy significativas: dos empresas, Realia y Ezentis, tienen más mujeres que hombres en sus Consejos: el 57,14% en ambos casos.

Por su parte, la profesora Nuria Chinchilla ha explicado que “las empresas están haciendo un esfuerzo importante por incorporar talento femenino a sus órganos directivos. Es encomiable el impulso que las empresas del IBEX-35 y de todo el continuo están realizando y los avances que se van registrando año tras año”. “Sin embargo, los datos revelan que hay que seguir insistiendo en los beneficios que supone incorporar mujeres en los consejos de administración porque este impulso es insuficiente en el resto de las empresas del mercado continuo. Incluir a las mujeres en los consejos aporta una visión más completa y real del mercado y redunda en beneficio de toda la organización”, ha apuntado.

Para Nuria Chinchilla, “los datos muestran que tenemos que seguir trabajando para que las empresas sepan atraer y fidelizar ese talento y, también, para que las propias mujeres puedan romper los “techos de cemento” que se auto-imponen. En mi opinión, las tres palancas que nos ayudarán a conseguirlo son: la formación, la visibilidad de la mujer en puestos de dirección y los avances hacia la construcción de una empresa que trabaje integralmente las necesidades de sus empleados.”

VI Informe Mujeres en los Consejos del IBEX-35

Todas las empresas del IBEX-35 tienen mujeres en sus Consejos y se confirma una clara tendencia alcista en representación femenina: 14 consejeras más en 2017, situándose en un total de 106 a inicios del mes de febrero, frente a las 92 consejeras recogidas en el anterior informe. En el último año la presencia femenina en el IBEX ha repuntado más del 15%. Por lo que se refiere al peso relativo de las mujeres en los Consejos del selectivo, crece hasta el 23,66%, lo que significa que casi se ha duplicado en siete años, pues en 2011 era del 12,08%.

Tal y como recoge el informe de ATREVIA y el IESE, existen cuatro consejeras ejecutivas (1 más): Ana Botín (Santander), María Dolores Dancausa (Bankinter), Cristina Ruiz (Indra) y Vanisha Mittal (ArcelorMittal). En cuanto a las presidentas del Consejo de Administración, a lo largo de 2017 se ha incorporado una más, Rosa María García García (Siemens Gamesa), que se une así a Ana María Llopis (Dia) y Ana Patricia Botín (Santander).

Las consejeras coordinadoras del IBEX siguen siendo 5: Catalina Miñarro (ACS), Carmen Gómez de Barreda (REE), Ana Palacio (Enagás), Inés Macho Stadler (Iberdrola) y Teresa Garcíá-Milá (Banco Sabadell).

Los síntomas de mejoría en el selectivo son claros, ya que 12 empresas han aumentado la presencia de mujeres. Una compañía, Siemens Gamesa, es casi paritaria (46,15% de mujeres) y otra, Abertis, se acerca al equilibrio con un 40%. Además, ocho empresas (el doble que el año anterior) cumplen la recomendación europea y cuentan al menos con un 40% de consejeras no ejecutivas.

Entre los aspectos menos positivos, el VI Informe sobre consejeras en el IBEX-35 muestra que el número máximo de mujeres en un Consejo sigue estancado en 6 y solamente dos empresas cuentan con esta cifra de consejeras. Hay cinco empresas (el 14,3% de las integrantes del índice) con una única mujer entre sus consejeros. También se nota un estancamiento en la cifra de las consejeras coordinadoras, que este año siguen siendo cinco.

Más cerca de Europa

Las empresas del mercado continuo están acortando distancias con Europa en materia de paridad, pero aún falta mucho camino por recorrer para llegar al 25,3% de mujeres consejeras que presenta la Unión Europea. Las compañías del IBEX, las más aventajadas en presencia femenina, están todavía 1,64 puntos porcentuales por debajo de la media europea. Y el mercado continuo en su conjunto se queda mucho más lejos: el 19,15% de consejeras frente al citado 25,3% de media en la UE.

En cuanto a la situación en otros países, el "2017 Report on Equality between women and men in the EU", que elabora la Comisión Europea, muestra que la presencia de las mujeres en los órganos de gobierno de las grandes empresas está liderada por Francia (41,2%), Suecia (36,9%) e Italia (32,3%).