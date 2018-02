Liberty Seguros implica a sus mediadores en la política de RSC

“En Liberty nuestra forma de entender la Responsabilidad Social Corporativa implica a todos los que formamos parte de la Compañía. Con esta iniciativa solidaria, por ejemplo, implicamos a nuestros mediadores, que con este pequeño gran gesto contribuyen a nuestro compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad en nuestra sociedad”, señala Álvaro Iglesias, director comercial de Negocio Mediado de Liberty Seguros.

De esta forma, el fondo se repartirá por igual a tres fundaciones que luchan por la inclusión de personas con Síndrome de Down en la sociedad y con las que colabora de cerca la aseguradora: Fundación Síndrome de Down de Madrid, Fundación Síndrome de Down del País Vasco y Fundació Catalana Síndrome de Down.