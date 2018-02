Forética lanza el Clúster de Impacto Social con 40 grandes empresas

21/02/2018 08:00:00 Forética, como representante en España del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ha presentado el Clúster de Impacto Social, compuesto por 40 grandes empresas. Esta plataforma empresarial -liderada por Endesa, Grupo Cooperativo Cajamar, Ibercaja e ILUNION, y coordinada por Forética- nace con el objetivo de servir de punto de encuentro en conocimiento, diálogo, intercambio y liderazgo en esta materia.

En su reunión de lanzamiento se han dado a conocer los objetivos del grupo, las áreas temáticas en las que se centrará durante su primer año de actividad y las grandes empresas que lo integran. Entre ellas se encuentran empresas cotizadas en el IBEX 35, filiales de multinacional y empresas familiares.

El grupo ha arrancado su actividad con 40 grandes empresas: Adif, Atresmedia, Banco Santander, Bankia, BT, CaixaBank, Cecabank, Cuatrecasas, Ebro, Ecoembes, El Corte Inglés, Enagás, Enaire, Endesa, Gestamp, Grupo Cooperativo Cajamar, Grupo EULEN, Grupo Siro, Grupo VIPS, Heineken, Ibercaja, ILUNION, IKEA, ING, Isdefe, KPMG, Lilly, LafargeHolcim, ManpowerGroup, Metro de Madrid, OHL, Paradores, Quirón Salud, Sacyr, Sanitas, Solvay, Suez España, Unilever, Vía Célere y Vodafone.

Tendencias, conocimiento y liderazgo

En este primer año, desde el Clúster de Impacto Social, se abordará la importancia de medir el impacto de las empresas en la comunidad, dando a conocer las herramientas existentes e incidiendo en las vías para gestionarlo de forma estratégica e integrar los resultados en las decisiones de negocio. Para ello, Forética trabajará en trasladar las principales tendencias, incentivará el diálogo con los interlocutores referentes en la administración pública y colaborará con las empresas para el liderazgo en esta materia.

Germán Granda, director general de Forética, ha puesto en valor la importancia de apoyar a las organizaciones en su compromiso con dar respuesta a los diferentes retos sociales, convirtiéndose en un elemento clave para su competitividad. Por ello, “a través de este Clúster se trabajará con las empresas en definir su impacto, monitorizarlo y contar con las herramientas y el conocimiento necesario para gestionarlo, con el objetivo de reafirmar su liderazgo en estos aspectos, capturar las oportunidades que ofrecen y generar valor a las empresas y a las comunidades donde operan”.

Durante la sesión, se ha contado con Eva Zabey, directora de Redefining Value del World Business Council for Sustainable Development, que ha analizado las vías para la integración del capital humano y social en los criterios de toma de decisión de las organizaciones, poniendo el foco en el futuro de la medición del impacto social. Además, ha presentado en España el Social and Human Capital Protocol, herramienta de referencia internacional en esta materia.

El Clúster será coordinado por el experto de Forética en este ámbito, Ricardo Trujillo. A través de esta iniciativa, Forética tiene como objetivo constituir un grupo de trabajo referente en los aspectos sociales, poniendo el foco en los aquellos vinculados a la medición del impacto social. Una temática a través de la que se tratarán materias transversales como el vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la diversidad, el respeto a los derechos humanos o la gestión de riesgos sociales asociados.