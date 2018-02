Bridgestone presenta una política global de contrataciones sostenibles

19/02/2018 08:12:48 Bridgestone ha anunciado una nueva política global de contrataciones sostenibles para ayudar a identificar y evaluar a los proveedores adecuados, promover las buenas prácticas y servir como herramienta de comunicación y desarrollo para la industria. La política refleja el compromiso de la compañía con la planificación de contrataciones que impulsen acciones con las que se obtengan a largo plazo, beneficios ambientales, sociales y económicos. La política es aplicable a todas las compras de materiales y servicios, así como a todos los proveedores a nivel mundial.

Para Masaaki Tsuya, CEO y Representative Executive Officer de Bridgestone Corporation, “nuestra nueva política es un paso decisivo para la consecución del compromiso global de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Bridgestone, 'Our Way to Serve', que aporta un marco para hacer negocios, desarrollar productos e interactuar con clientes y comunidades... Reconocemos nuestra capacidad y responsabilidad para impulsar el cambio y los progresos en la forma en que la industria interactúa con el medio ambiente y con las comunidades de todo el mundo. Esperamos que nuestros proveedores y socios colaboren en la búsqueda de cadenas de suministro sostenibles, un esfuerzo que nunca acaba y que requiere de colaboración continua entre todos los actores participantes en la industria, incluyendo la comunicación con diversos públicos a fin de generar una mayor concienciación".

"Our Way to Serve"

Guiada por el lema de Bridgestone "Our Way to Serve", la nueva política se alinea con el objetivo de utilizar en sus productos "materiales 100% sostenibles", con una visión a largo plazo, para el 2050 y en adelante. Combina las anteriores directrices de la compañía en un solo documento, en el que se establecen los requisitos mínimos para realizar negocios con Bridgestone, con las prácticas que puedan contribuir a una obtención más rápida de cadenas de suministro sostenibles. Como gran usuario de caucho natural, la política describe las expectativas de Bridgestone con respecto a los problemas críticos dentro de la compleja cadena global de suministro de caucho natural.

En un extenso documento, se abordan cuatro áreas de enfoque principales:

Transparencia – incluida la trazabilidad y buen gobierno.

– incluida la trazabilidad y buen gobierno. Cumplimiento – adherirse a las leyes y normas de los países y regiones en los que Bridgestone realiza negocios.

– adherirse a las leyes y normas de los países y regiones en los que Bridgestone realiza negocios. Calidad, Costes y Entrega (CCE) & Innovación – garantizar que los materiales y servicios de alta calidad se entreguen a tiempo y con costes razonables, mientras que la compañía continua en la búsqueda permanente de tecnologías innovadoras para la mejora de las comunidades globales.

– garantizar que los materiales y servicios de alta calidad se entreguen a tiempo y con costes razonables, mientras que la compañía continua en la búsqueda permanente de tecnologías innovadoras para la mejora de las comunidades globales. Prácticas de Contrataciones Sostenibles – incorporar contrataciones ambientalmente responsables, con observancia del cumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales, respeto por los derechos humanos, el buen uso del agua, utilización y conservación de la tierra, salud, seguridad, prevención de catástrofes y resiliencia.

Durante el desarrollo de las conclusiones finales, Bridgestone ha obtenido información de actores externos, incluidos consultores internacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG), proveedores de materiales, productores de caucho natural y principales clientes. Buscando la forma de garantizar que la política sea exhaustiva, que refleje los estándares de la industria y las buenas prácticas y que tenga el respaldo de un plan de implementación y comunicación efectivo.

Disponible en 12 idiomas, la política se implementará, regirá y aplicará a nivel regional. Bridgestone priorizará, como primer paso inmediato, trabajar estrechamente con sus empleados, proveedores, clientes y otros expertos del sector para implementar la política. Durante los próximos 18 meses, Bridgestone va a colaborar con sus proveedores y socios de manera que quede garantizada la correcta recepción y entendimiento de su política. Una vez reconocida, los proveedores recibirán un test de autoevaluación. En la actualidad, Bridgestone está desarrollando una evaluación adicional de proveedores para la trazabilidad del caucho natural, trabajando para asociarse con la industria y otros expertos cualificados y obtener la continua supervisión de cumplimiento por parte del proveedor.