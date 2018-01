Cruz Roja Juventud reparte juguetes a niños en dificultad social

23/01/2018 08:02:00 Cruz Roja Juventud, en el marco de la campaña ‘Sus Derechos en Juego’, ha alcanzado el objetivo marcado de 2017: repartir más de 127.000 juguetes a familias en dificultad social para que más de 61.000 niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 0 y los 17 años de todo el territorio, y en la que han participado más de 2.700 personas voluntarias de Cruz Roja.

“La campaña ‘Sus Derechos en Juego’ de Cruz Roja Juventud ha alcanzado el objetivo marcado para 2017 gracias a la inestimable colaboración de personas, empresas, medios de comunicación y del voluntariado de Cruz Roja, haciendo posible que más de 61.000 niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar de su derecho al juego”.

Así lo ha destacado Carlos Cortés, director de Cruz Roja Juventud, en un acto donde ha anunciado que la campaña "no se detiene" y que continuará activa con el doble objetivo de "sensibilizar sobre la importancia del juego en la

infancia y garantizar el derecho al juego" mediante la entrega de juguetes nuevos, no bélicos y no sexistas a niños, niñas y adolescentes de familias en dificultad social.