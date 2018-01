Coca Cola quiere que sus envases sean 100% reciclables o reutilizables en 2030

23/01/2018 08:14:00 The Coca-Cola Company ha anunciado en Atlanta su nueva estrategia mundial en materia de envases “World Without Waste” (Un Mundo sin Residuos), con el objetivo global de lograr en 2030 recoger y reciclar el equivalente al 100% de los envases que comercialice.

The Coca-Cola Company ha revelado que, dentro de su estrategia global de envases de la multinacional, seguirá apostando por "la inversión e innovación" para que el 100% de sus envases sean reciclables o reutilizables; así como a incrementar el porcentaje de material reciclado de los mismos.

James Quincey, Presidente y CEO de The Coca-Cola Company, ha señalado al respecto que “el mundo tiene un problema con los residuos de envases y, junto con el resto de compañías, tenemos la responsabilidad de contribuir a resolverlo”.

En este sentido ha explicado que a través de “World Without Waste”, van lograr hacer de este problema "algo del pasado", persiguiendo varios objetivos en el proceso como la promoción de programas de educación y concienciación ambiental para que los consumidores sepan qué, cómo y dónde reciclar.

Asimismo, apoyará la recogida de envases en toda la industria, incluidas botellas y latas de otras compañías y colaborará con comunidades locales, socios del sector, clientes y consumidores para ayudar a abordar problemas de relevancia mundial tales como que los envases terminen como residuos en el mar.

The Coca-Cola Company también se ha comprometido a "seguir trabajando" para que todos sus envases sean 100% reciclables en todo el mundo. Para ello está desarrollando envases más sostenibles apostando por la búsqueda de nuevos materiales como son las resinas vegetales, reduciendo la cantidad de plástico de cada envase e incluyendo materiales reciclados en los mismos.

Además, la multinacional también se ha fijado como objetivo para 2030, fabricar botellas de plástico que contengan un promedio de un 50% de material reciclado.

“Las botellas y latas no deberían perjudicar a nuestro planeta; un mundo sin basura es posible”, ha afirmado Quincey. “Compañías como la nuestra deben liderar este movimiento”.

The Coca-Cola Company trabajará para conseguir estos objetivos con la ayuda de socios globales entre los que se encuentran The Ellen MacArthur Foundation´s New Plastics Economy Initiative, The Ocean Conservancy/Trash Free Seas Alliance y World Wildlife Fund.

Asimismo, ha anunciado que comenzará a colaborar con nuevos socios a nivel local y regional y con sus principales clientes para ayudar a promover y mejorar la información y sensibilidad de los consumidores hacia el reciclado.