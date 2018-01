Los turistas generan, a nivel mundial, 3.750 kilos de basura al día

19/01/2018 08:20:00 Bajo el título "Origen: ¿Es sostenible el turismo del siglo XXI?" el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha celebrado, en el marco del foro #techYsostenibilidad de la sección FiturtechY de Fitur 2018, una jornada enfocada a promover los valores del turismo responsable. Allí, profesionales como Erika Harms abordaron las causas y soluciones del turismo masivo.

Acompañada por el ex Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación y Presidente de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS/SDSN), Miguel Ángel Moratinos, la Delegada Biosphere en Estados Unidos y fundadora de Planet4People, Eirka Harms, centró su intervención en el tema "Reconduciendo a la industria turística para recuperar sus valores iniciales".

En ella echó la vista atrás en el sector turístico, en busca de las causas que han provocado que, hoy en día, la sociedad en general, y especialmente el sector, se preocupen por el futuro sostenible y la preservación del entorno. En este sentido, recalcó, "la oferta antes estaba en el destino, donde podías vivir experiencias únicas y explorar lugares exóticos; ahora se centra en los 'packs' de viaje todo incluido".

Basándose en su experiencia propia, Harms comentó como los turistas acuden a lugares como las Cataratas del Niágara o las pirámides de Egipto, simplemente para "hacerse la foto como han visto en una película o en una revista".

Además señaló que, anualmente, más de 2.500 millones de turistas transitan por todo el mundo, generando una media de 1,5kg de basura por persona y por día. "Ahora mismo no hay infraestructura que pueda dar abasto a toda esta cantidad de residuos, así como al exceso en el consumo de recursos". Es por esto que la Delegada Biosphere afirmó que nos encontramos en un momento en el que hay que tomar una decisión: o seguir para adelante, o trabajar para buscar esa "base del turismo" de hace años, que permita vivir experiencias únicas.

En su opinión, es en esto en lo que el sector debe trabajar hoy en día y con vistas al futuro, en una responsabilidad compartida con los usuarios, con el fin de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, implementados por Naciones Unidas. Para Harms, la solución está en cambiar el tipo de oferta turística, adaptándola al lugar de destino y no seguir intentando solventar las comodidades de los turistas, sea cual sea el lugar al que viajen. "No importar recursos para satisfacer al turismo, si no ajustarse a las prácticas de cada país", concluyó.

Por su parte Moratinos entró de lleno en "Los Objetivos de Desarrollo Sostenible como dinamizadores de un turismo más sostenible", calificando la sostenibilidad como "clave del siglo XXI".

El sector turístico, destacó, se está "adelantado" a este cambio, en el que lleva trabajando cerca de dos décadas para la conservación de los elementos más débiles, como son los recursos naturales o el Patrimonio Histórico, que se ven seriamente afectados durante los cambios de la globalización.

Moratinos quiso resaltar también la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que el sector turístico debe cumplir, no solo aquellos que le hacen referencia directa, sino todos ellos, para poder así comprender la globalidad y potenciar de manera definitiva el turismo.

Para conseguir que el sector tenga en cuenta la sostenibilidad dentro de sus prácticas profesionales, Moratinos subrayó que es necesaria la implicación directa de la política, así como de recursos financieros. Es aquí donde no solo la Administración Pública tiene que trabajar, sino también el sector privado y financiero, para establecer estos mecanismos de apoyo necesarios.

En esta línea, el Presidente de REDS/SDSN, propuso crear un Observatorio de Sostenibilidad, en citas importantes para el sector, como FITUR, en el que se midan y publiquen anualmente unos listados con los índices de sostenibilidad cumplidos por los distintos países y empresas privadas, estableciendo evaluaciones y penalizaciones para aquellos que no cumplan los estándares mínimos necesarios.