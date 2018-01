La filantropía europea encuentra 'numerosas barreras' para atender a la ciudadanía

19/01/2018 08:00:00 El estudio, ‘Enlarging the Space for European Philanthropy’, analiza las barreras con las que se encuentra el sector filantrópico europeo para llevar a cabo su actividad. Según sus impulsores, los resultados son "el punto de partida para definir la agenda de trabajo conjunta de ambas entidades con el fin de desarrollar el espacio filantrópico europeo".

Las organizaciones internacionales Donors and Foundations Networks in Europe (DAFNE) y European Foundation Centre (EFC) acaban de publicar ‘Enlarging the Space for European Philanthropy’, un estudio sobre el entorno regulatorio del sector filantrópico europeo realizado por Oonagh Breen, profesora de derecho en UCD Sutherland School of Law (Dublín).

El estudio cuenta con el apoyo de la Asociación Española de Fundaciones (AEF) que colabora con ambas entidades en el impulso de iniciativas orientadas a lograr un marco que favorezca el trabajo de las fundaciones.

Esta investigación analiza las barreras con las que se encuentra el sector filantrópico europeo para llevar a cabo su actividad. En Europa hay en torno a 140.000 donantes y fundaciones con un gasto anual de más de 60 mil millones de euros en fines de interés general como la educación, la salud, la ciencia, el medio ambiente, la migración o la integración.

Entre sus conclusiones destaca que "la filantropía no tiene un lugar específico en los tratados europeos", por ello pide su reconocimiento, tanto en el marco legislativo como en los derechos fundamentales europeos.

Además describe de "desafío" las barreras a la filantropía transfronteriza. "Europa debe avanzar hacia un concepto común de iniciativa privada para fines de interés general, con regímenes fiscales no discriminatorios y una simplificación de las prácticas de la autoridad fiscal", apunta.

En tercer lugar, el estudio indica que las leyes nacionales "deben estar en consonancia con los derechos y las libertades de la UE". Si bien el sector filantrópico utiliza los mecanismos de protección existentes (por ejemplo, a través de los procedimientos de infracción del Tratado de la UE), "puede ser necesario examinar si estos son suficientes".

Asimismo, el estudio pone de manifiesto otras amenazas: las restricciones a la recepción de recursos del extranjero en determinados países, esquemas tributarios filantrópicos transfronterizos inconsistentes o impactos nocivos de medidas antiterroristas y de prevención de blanqueo de capitales demasiado rígidas.

El 28 de mayo, DAFNE y el EFC organizan una jornada en Bruselas junto con parlamentarios europeos con el fin de poner de manifiesto el valor del sector filantrópico en la mejora de la sociedad, así como la importancia de que exista un marco regulatorio idóneo para el desarrollo de su actividad.