Victorio Latasa y José Boada, nuevos patronos de la Fundación ONCE

Fundación ONCE impulsa el talento de 750 jóvenes con discapacidad

04/01/2018 08:25:00 Fundación ONCE ha impulsado en los últimos cuatro años el talento de un total de 750 universitarios con discapacidad, gracias a los programas liderados por la entidad en colaboración con distintas organizaciones y el apoyo del Fondo Social Europeo (FSE). Así se puso de manifiesto en la reunión del Patronato de Fundación ONCE, celebrado en Madrid bajo la presidencia de Mario Garcés, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, acompañado por Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y su Fundación, y Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE.