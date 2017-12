Acciona pide eliminar los subsidios a los combustibles fósiles para 2025

27/12/2017 08:20:00 Acciona se ha sumado a la Declaración Internacional Empresarial que urge al G20 a adoptar objetivos más ambiciosos para mitigar el calentamiento global. El manifiesto se ha presentado con motivo de la celebración de la Cumbre ‘One Planet Summit’, co-organizada por el Presidente de Francia, Emmanuel Macron; el Presidente del Grupo del Banco Mundial, Jim Yong Kim; y el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, para impulsar la aplicación de los compromisos alcanzados hace dos años en el Acuerdo de París durante la COP21.

Acciona ha suscrito la “Declaración Empresarial Internacional”, junto con 54 empresas multinacionales, e impulsada por diversas organizaciones internacionales -como We Mean Business, Corporate Leaders Group y CDP, entre otras- para urgir a los gobiernos a implementar el Acuerdo de París.

El documento urge a los países del G20 para que eliminen los subsidios a los combustibles fósiles de forma progresiva para 2025. La Declaración señala que el margen fiscal derivado de suprimir los subsidios a los combustibles fósiles debe destinarse a inversiones en economía baja en carbono, renovables y eficiencia energética.

El manifiesto, en el que participan diversas organizaciones multilaterales representantes del mundo empresarial, requiere a los gobiernos para que desarrollen una estrategia de descarbonización de su economía y una revisión al alza de sus compromisos formales (Nationally Determined Contributions, NDCs) con el fin de alcanzar los objetivos marcados en el Acuerdo de París en la COP 21.

Las empresas piden, asimismo, que los gobiernos presenten para 2020 sus objetivos y compromisos revisados ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y, con el fin de implementar el Acuerdo de París, reclama un sistema de precios del carbono robusto que penalice las emisiones y dirija al mundo empresarial y las inversiones a modelos de negocio bajo en carbono.

Por último, los líderes empresariales, entre ellos José Manuel Entrecanales, Presidente de Acciona, instan a otras compañías a que respalden las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con el Clima (TCFD por sus siglas en inglés), a través de una guía desarrollada por miembros del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). En esta guía, CEO Guide to Climate-related Financial Disclosure, los CEOs de las compañías promueven la gestión efectiva y la divulgación transparente de los riesgos, oportunidades e impactos financieros derivados del cambio climático.