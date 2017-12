BBVA Momentum celebra su ‘pitch day’ ante potenciales inversores

18/12/2017 08:13:06 Después de un ciclo de siete meses de formación y mentoring, el pasado viernes BBVA Momentum celebró el pitch day. Fue el momento en el que las 20 empresas españolas que han participado en la sexta edición de BBVA Momentum presentaron sus planes de negocio ante potenciales inversores, empresas, organizaciones sociales, fondos de inversión, business angels y clientes de la entidad financiera. Con este evento, que reunió a los actores principales en materia de inversión de impacto social del país, se clausura esta edición de BBVA Momentum en España.

El Centro de Innovación BBVA de Madrid fue el escenario elegido para la puesta de largo de los proyectos participantes en BBVA Momentum 2017, un programa de siete meses que incluye formación, acompañamiento estratégico, financiación, colaboración, networking, visibilidad… con el objetivo de facilitar su crecimiento.

Durante su intervención, el director global de Negocio Responsable de BBVA, Antoni Ballabriga, explicó que “para BBVA, Momentum es una iniciativa muy relevante que está muy anclada a su propósito: BBVA existe porque queremos poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era y posiblemente los emprendedores de Momentum, que están transformando vidas e impactando de forma radicalmente positiva en las vidas de las personas, sois el mejor referente para inspirarnos”.

Además, Antoni Ballabriga destacó que “más allá de apoyar esta iniciativa para que vuestros proyectos sigan avanzando, nuestro gran retorno es aprender e inspirarnos con vosotros y realmente ser una palanca de cambio cultural para que la banca en general y BBVA en particular tengamos siempre esa obsesión: impactar de forma positiva en la vida de las personas”.

Emprendedores de esta edición

El plato fuerte de la jornada fueron las presentaciones de los emprendedores. El primer bloque, moderado por David de San Benito, head of Corporate Affairs en Cisco, estuvo centrado en la tecnología inclusiva que se ha perfilado, en los últimos años, como una gran aliada para solucionar problemas sociales que antes parecían inabordables. En él, participaron los emprendedores Pablo Santaeufemia (Bridge for Billions), Arancha Martínez (Itwillbe.org), Francesco Cavallari (Videogames without borders) y Pablo J. Cervera (ZeroAcoso).

A continuación, llegó el turno de las empresas dedicadas al envejecimiento activo, moderado por Lucía Saborido, fundadora de Saraiva Senior, empresa participante en BBVA Momentum 2013. En esta ronda de presentaciones participaron Noelia López (Activiza), Daniel Ibiza (Aiudo), Guillermo Molina (FelizVita) y Ignacio Casanova (VITA Profesionales).

La financiación, uno de los temas que más preocupan a los emprendedores, protagonizó el siguiente bloque con la intervención de Francisco Soler, director de Inversiones de Creas, que abordó el estado de la inversión de impacto en España. Creas es una organización pionera en España que utiliza la inversión de impacto para apoyar al emprendimiento social en sus diferentes fases a través de varios fondos.

El cuidado del medio ambiente protagonizó el siguiente bloque de presentaciones que estuvo moderado por Enrique Cat, cofundador de Nostoc Biotech y en el que los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer a fondo los proyectos de Antonio Espinosa (Auara), Jesús Sánchez-Ostiz (E+P), María José Gil (Semilla Nativa) y Fran Carballo (Smartbider).

La ronda de presentaciones terminó con las empresas dedicadas a la salud y la discapacidad. Esta mesa redonda fue moderada por Carolina Rubio, coordinadora del Cluster for Patient Empowerment. En ella participaron Christian Loste (Cadena de Valor), José Eduardo Carretero (Clínica Humana), Esther García (Eneso) y Salvador Albalat (Witooth).

BBVA Momentum se globaliza

En su intervención, el director global de Negocio Responsable de BBVA, Antoni Ballabriga, recordó que después de siete años trabajando en esta iniciativa de apoyar a emprendedores sociales, este año BBVA ha dado un paso más allá. “Intentamos hacer un salto, intentar escalar y hacer este proceso exactamente al mismo tiempo en cuatro países más: en México, en Estados Unidos, en Colombia y en Turquía”.

En este sentido, Ballabriga destacó que “tenemos que aprender y mejorar, pero en cualquier caso ha sido un desafío mayúsculo tener a 86 emprendedores en todo el mundo a los que de alguna forma estamos acompañando en este proceso de crecimiento de su impacto. Es un honor que nos emplaza a seguir avanzando”.