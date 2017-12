Juan A. Poyatos: 'El Voluntariado Corporativo es un instrumento de RSE consolidado'

15/12/2017 08:20:00 Voluntare, la red iberoamericana de Voluntariado Corporativo -que recientemente ha celebrado su aniversario en la sede de Campus Repsol, cuya fundación es socio director de la red- ha anunciado que el II Congreso Internacional de Voluntariado Corporativo tendrá lugar en Madrid, los días 2 y 3 de julio del 2018

Diez años después de su primera edición, cuando apenas se esbozaba esta fórmula de RSE que vincula a las empresas y sus empleados con entidades sociales para el desarrollo de proyectos de impacto social y/o ambiental en la comunidad, el Congreso Internacional de Voluntariado Corporativo volverá a celebrarse, esta vez en Madrid.

Ese primer congreso fue el germen de Voluntare, red que nació cuatro años después en el marco de 2011, Año Europeo del Voluntariado. Hoy cuenta con el apoyo de más de 70 empresas y entidades sociales y académicas en España y América y, como explica su fundador, Juan Ángel Poyatos, "ya podemos decir que el Voluntariado Corporativo es un instrumento de RSE consolidado, que prueba día a día los beneficios que reporta a todas las partes implicadas".

"Ahora el reto es predecir y acompañar las tendencias que van a marcar su evolución en los próximos años", añade.

Por otro lado, en la jornada se ha presentado también el "Informe sobre Tendencias e Innovación en el Voluntariado Corporativo". Se trata de un estudio que aborda los principales retos para los próximos años, en el que han participado los principales referentes del Voluntariado Corporativo a nivel mundial, como IMPACT 2030, la Asociación Internacional del Voluntariado (IAVE), el Centro Europeo del Voluntariado, Business in the Community, Voluntarios ONU, Pixera Global, Points of Light o Vera Works, así como empresas con programas de Voluntariado Corporativo consolidados, como Telefónica, KMPG o IBM.

En él, además, se incluye los diez factores que, de acuerdo a los expertos, van a caracterizar el Voluntariado Corporativo en la próxima década:

Una mayor alineación de los programas con los objetivos de negocio y un mayor impacto estratégico; relaciones más estables entre las ONG y las empresas. Incorporación de los clientes y los consumidores al Voluntariado Corporativo; creciente apoyo de organismos públicos. Enfoque hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Profesionalización de la gestión de los programas. Mayor implicación de los empleados en el diseño de soluciones sociales. Optimización de la experiencia de los voluntarios. Aumento del uso de las TICS. Customización de los programas para aportar el máximo valor añadido a la sociedad.

Las sinergias que genera el Voluntariado Corporativo multiplican sus efectos beneficiosos de la acción de RSE, no solo en cuanto a impacto social, también reportan efectos secundarios positivos a las empresas, que mejoran sus resultados, a sus empleados, que experimentan mejoras tanto en su faceta profesional como personal, y a las entidades sociales, que obtienen recursos para la ejecución de sus proyectos.