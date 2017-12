Adecco y Codespa facilitarán la integración social y laboral de refugiados

07/12/2017 08:00:00 El Grupo Adecco ha acordado con la Fundación Codespa mejorar la integración social y laboral de los refugiados e inmigrantes más vulnerables acogidos en España. Para ello, la compañía de recursos humanos creará una escuela de empleo, donde sus voluntarios serán los encargados de ofrecer orientación laboral personalizada.

Hasta la fecha, los estados miembros de la Unión Europea han reubicado a más de 28.700 refugiados, según los últimos datos de la Comisión Europea. Sin embargo, el 70% de los inmigrantes y refugiados no participa del día a día de la vida de su barrio o ciudad, ya sea porque no conoce bien el idioma, porque se siente rechazado, no comprende el funcionamiento de las instituciones o porque ha vivido situaciones traumáticas.

Por todo ello, Margarita Álvarez, directora de Marketing y Comunicación de Grupo Adecco y José Ignacio González-Aller, director general de Codespa han suscrito un acuerdo con el objetivo de mejorar la integración social y laboral de los refugiados.

Junto a la Fundación Codespa, Adecco se ha comprometido a mejorar las condiciones personales y profesionales de la población refugiada más vulnerable poniendo a su servicio el talento del que dispone el Grupo en sus profesionales, proporcionándole un acompañamiento o mentorización e información del entorno, gracias a las experiencias y habilidades de los voluntarios.

Álvarez ha asegurado que la labor diaria de la compañía les "permite conocer como nadie las necesidades de aquellos colectivos que tienen más difícil su inserción laboral". "Por eso -indica- queremos poner al alcance de los refugiados toda nuestra experiencia y conocimiento y de esta forma poder ayudarles a mejorar su empleabilidad”. En este sentido, ha anunciado la creación de una escuela de empleo, en la que se formará a los refugiados en materia laboral.

Por su parte, González-Aller ha señalado que “la vocación de Codespa es brindar oportunidades a quienes más lo necesitan con independencia de su origen o circunstancias". Asimismo, ha revelado que su Fundación, como miembro del Consorcio Horizon One To One, será la encargada de formar y acompañar a todos los voluntarios que participen en el mentoring. Dicho consorcio está integrado por instituciones como Rescate, Murcia Acoge, Desarrollo y Asistencia, Universidad Rey Juan Carlos, Alioth Social.