Iberdrola y Fundación Querer conciencian sobre la epilepsia infantil

23/11/2017 08:25:00 Iberdrola ha lanzado, junto a la Fundación Querer, la campaña “Infierno” con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la epilepsia infantil a través de un vídeo. Según informaron ambas entidades, el fin de esta iniciativa es eliminar el estigma de la enfermedad, así como ayudar a los pacientes y a sus familiares.

En el acto de presentación, el director de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de Iberdrola, Ignacio Cuenca, ha señalado que para la compañía ésta “es una gran oportunidad poder apoyar temas tan relevantes y darles la difusión máxima, también en el ámbito digital, con el fin de llegar a la mayor audiencia posible y concienciar a la sociedad de la necesidad de involucrarnos todos”.

Noviembre es el mes de la epilepsia infantil y en España se cree que existen 400.000 personas diagnosticadas, según un informe de la Fundación Española de enfermedades neurológicas de 2010, de las cuales 100.000 sufren epilepsia refractaria, una enfermedad que no solo no tiene cura, sino que además es resistente a los fármacos.

En este sentido, la doctora y especialista en epilepsia Pilar Tirado ha explicado que “muchas son las razones para un mal diagnóstico o un no diagnóstico de una enfermedad rara, pero la epilepsia, que afecta a muchos niños menores de 14 años, tiene un diagnóstico de libro: el niño convulsa, y por lo tanto no hay duda. O el niño empieza a perder capacidades neurocognitivas, es decir lenguaje, comprensión, movilidad menuda, desorientación, ausencias… y puede estar sufriendo la denominada epilepsia siolenciosa, o POCS, o cualquier otra forma de epilepsia que no convulsiona, pero eso no significa que no exista..

El director de Informativos Telecinco, Pedro Piqueras, ha sido el protagonista de este vídeo de concienciación en el que relata la historia de un paciente.