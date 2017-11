Con el fin de ayudar a la integración laboral de personas con síndrome de Down

Bankia apoyará con 9.500 euros el programa 'Empleo Stela' de Down Madrid

16/11/2017 07:55:00 La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) ha recibido el apoyo de Bankia con 9.585 euros para el programa 'Empleo Stela', que tiene como finalidad facilitar y promover la inserción social y laboral de las personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual en entornos ordinarios de trabajo a través de la metodología del Empleo con Apoyo.