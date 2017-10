La ONCE reclama en Bruselas un modelo social que incluya a las personas con discapacidad

17/10/2017 08:10:00 Una delegación de la ONCE y su Fundación ha realizado una visita institucional, de dos días de duración, a Bruselas para mostrar a las autoridades comunitarias -concretamente, los comisarios Corina Cretu (experto política regional) y Neven Mimica (de cooperación internacional y desarrollo)- el modelo de la organización española, una iniciativa única en la Unión Europea (UE) para la mejora de la vida de las personas con discapacidad.

La comitiva española está encabezada por la vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz Cameo; el consejero general adjunto al presidente de Cooperación y Relaciones Institucionales de la ONCE y vicepresidente de la Fundación ONCE, Alberto Durán, y la consejera general ejecutiva de Relaciones Internacionales y Expansión Exterior, Ana Peláez.

La organización mostró ante las instituciones europeas los principales proyectos de inclusión social y empresarial que actualmente desarrolla desde ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, y ha insistido en la necesidad de que la UE desarrolle políticas activas y normativa que no excluya a los casi 85 millones de personas con discapacidad que viven en Europa.

La delegación española también ha mantenido una reunión de trabajo con la jefa de la Unidad de Discapacidad e Inclusión del Parlamento Europeo, Enmanuel Grange, quien actualmente se encarga de temas tan relevantes como la presencia de la discapacidad de manera transversal en las políticas de la UE; el desarrollo de la Estrategia Europea de la Discapacidad 2010-2020; la financiación del movimiento de las personas con discapacidad en la Unión; o la posición de la Comisión Europea en la negociación del Acta Europea de la Discapacidad.

Desde la ONCE y la Fundación ONCE se ha tratado igualmente de concienciar a los responsables comunitarios de la necesidad de que la discapacidad esté presente en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; proponer la creación de un Programa Europeo de Discapacidad; concienciar sobre la importancia de mejorar el Acta Europea de Accesibilidad, actualmente en fase de tramitación; o mejorar el uso de los fondos estructurales y de inversión para la creación de empleo para personas con discapacidad.

Además, se preparó un almuerzo con más de 100 empresarios españoles y europeos, bajo la denominación “60 Años de Unión: empresas y capital humano, valor añadido para el futuro de una Europa más competitiva e inclusiva”, que contó con la participación de Nadia Calviño, Directora General de Presupuestos de la Comisión Europea, en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo

Finalmente, la ONCE realizó evento en la sede del Instituto Cervantes de Bruselas, con la participación de la embajadora de España en Bélgica, Cecilia Yuste, para donar material físico e informático accesible para personas ciegas que las permita poder aprender español en Bélgica, una iniciativa de la ONCE y el Instituto Cervantes que ya se ha desarrollado con éxito en países como Egipto.