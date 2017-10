Lilly y UnLtd ayudan a poner en marcha proyectos vinculados a la salud

11/10/2017 08:00:00 Lilly España, farmacéutica innovadora, y UnLtd Spain, organización de apoyo a emprendedores sociales, han lanzado el reto “Cumplir años con salud: ¿Cómo envejecer saludablemente para vivir más y mejor?”. Un reto que se trabajará en el marco de la plataforma de innovación abierta Plantacción que busca premiar las dos mejores ideas que ofrezcan una solución para este desafío.

El concurso planteado por Lilly y UnLtd pretende movilizar a las personas a que participen con sus ideas en Plantacció, y así poner su semilla para el cambio social. En ella tienen cabida todas aquellas iniciativas que contribuyan a mejorar el envejecimiento activo y saludable, a través de cuatro categorías: Prevención y hábitos saludables, Bienestar, Acceso a la información y Prestación de servicios de salud.

Este desafío abierto a toda la sociedad se desarrolla en el marco de la iniciativa Emprende inHealth, programa de apoyo al emprendimiento social en salud puesto en marcha por ambas entidades.

Para contribuir a que las ideas seleccionadas se conviertan en una realidad, Lilly y UnLtd concederán a las dos mejores ideas dos premios a elegir entre: 1.000 euros para impulsar su idea o la misma cantidad para que otra organización la desarrolle. Una tercera opción es optar por un curso e innovación.

La plataforma, desarrollada por Ideas 4 All, está dirigida a todos aquellos que quieran aportar sus ideas para solucionar este reto, así como aquellos que simplemente quieran comentarlas, mejorarlas o votarlas hasta el 20 de noviembre,

Tras esta fase un jurado seleccionará, de entre todas las presentadas, las diez mejores, tras lo cual se iniciará un periodo para perfeccionar los proyectos (entre el 27 de noviembre y el 15 de diciembre) para así dar con las dos ganadoras.

“Plantacción pretende fomentar la innovación social permitiendo exponer ideas que puedan mejorar la calidad de vida de todos. Estamos seguros que este reto va a sorprendernos con ideas que pueden convertirse en proyectos de emprendimiento social”, ha comentado Manuel Lencero, co-fundador y CEO de UnLtd Spain.

“En Lilly ya estábamos muy satisfechos de cómo discurre el Programa Emprende inHealth, gracias al cual en cada edición seis emprendedores sociales consiguen un gran impulso para desarrollar sus ideas transformadoras”, ha explicado Javier Ellena, presidente de Lilly España. A lo que ha añadido: “pero, además, con esta plataforma, el programa ofrece a muchas más personas la oportunidad de desarrollar ideas, incluso a quienes no tienen en sus planes convertirse en emprendedores, pero quieren aportar respuestas a un reto tan importante como es el del envejecimiento saludable”.