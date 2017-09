La diversidad hay que promoverla de forma integral

29/09/2017 08:05:00 De la mano de Pablo Pineda, primer diplomado europeo con síndrome de Down, y Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, las empresas aragonesas han sido invitadas a promover un modelo de gestión de la diversidad que sea "integral", según palabras del directivo. Para ello, con la ayuda de Obra Social, la consultora de RRHH y su Fundación han presentado su modelo #DiversidadSinEtiquetas.

Hace unos días tenía lugar la jornada de presentación del modelo #DiversidadSinEtiquetas, promovida por Adecco y su Fundación, con el apoyo de la Obra Social “la Caixa”.

En ella, empresas aragonesas han tenido la oportunidad de escuchar a Pablo Pineda, primer diplomado europeo con síndrome de Down, y a Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco y experto en RSE, donde han expuesto las claves de este innovador modelo de gestión.

Según Mesonero, “las empresas están dando importantes pasos en sus políticas de diversidad, pero ésta sigue basándose en etiquetas: diversidad de género, diversidad generacional o diversidad racial". Además, señala que "se trata de un enfoque útil, pero incompleto, porque no contempla la diversidad de forma integral".

En su opinión, "la clave es extender esta política de diversidad a todos los grupos de interés (y no sólo a los empleados), apostar por el trato equitativo a los trabajadores (que no es lo mismo que igualitario) y establecer políticas de discriminación, pero sólo como una pieza más de la estrategia y no cómo el eje central de la misma”.

Por su parte, Pablo Pineda ha añadido que: “las políticas de discriminación siguen siendo muy importantes para empoderar a las personas con más dificultades, pero estas políticas deberían desaparecer de forma natural y ser sustituidas por políticas de equidad, que contemplen a cada trabajador de forma individual y no por su pertenencia a un “grupo” (hombre, mujer o persona con discapacidad). "Yo tengo síndrome de Down pero si sólo os quedáis con eso, os perderéis a Pablo Pineda”, ha concluído.

Por todo ello, Mesonero ha comentado que “este modelo atrae la diversidad de forma natural, porque fija su atención en las capacidades de las personas y no en datos sociodemográficos que no dicen nada de la valía profesional, como el sexo o la edad, además de cubrir de forma global un creciente reto social como es la plena inclusión de todas las personas”.