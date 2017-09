ManpowerGroup promueve el empleo sostenible en su Sustainability Week

26/09/2017 08:00:00 ManpowerGroup ha impulsado su primera Sustainability Week en 80 países, la cual se apoya en cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas como es la promoción de la educación de calidad (objetivo 4), de la igualdad de género (5), del empleo sostenible (8) y de la reducción de las desigualdades (10). En este sentido, la compañía ha detallado algunas de las iniciativas que han sido desarrolladas con el fin de lograr alcanzar dichas metas.

ManpowerGroup ha dado a conocer en un comunicado algunas de las acciones emprendidas por la compañía para apoyar cuatro de los 12 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas con motivo de la celebración de su su primera Sustainability Week.

En este sentido, la compañía promueve en todo el mundo acciones y programas de desarrollo para impulsar los tres pilares de su plan de sostenibilidad: Ready for work, Skilling up e Integrating and including.

Además, ManpowerGroup ha creado un nuevo sitio web (Work to Change the World) para compartir sus iniciativas en todo el mundo, y ayudar a empresas y personas a adquirir las competencias necesarias para su incorporación al mundo del empleo, permanecer empleables en su ciclo de vida profesional y crear entornos laborales inclusivos y diversos.

"Coincidiendo con las citas mundiales que están teniendo lugar estos días en para debatir sobre los ODS y cómo transformar nuestro mundo, ahora es el momento de reflexionar y actuar sobre el impacto transformador que las competencias y el empleo tienen sobre las personas, las familias y las comunidades" asegura Jonas Prising, Presidente y CEO de ManpowerGroup.

"Este cometido es una maratón no es un sprint, ya que dar la oportunidad a las personas de desarrollar las habilidades que necesitan para un empleo sostenible y con sentido es fundamental para nuestro negocio y crítico para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible", concluye Prising.

Los proyectos de ManpowerGroup se basan en que el empleo con significado y sostenible tiene el poder de cambiar el mundo. En concreto, en España, más de 5.000 jóvenes se han beneficiado de los diferentes programas para mejorar la empleabilidad que ManpowerGroup lleva a cabo a través de Human Age Institute. Gracias a las iniciativas de la compañía en nuestro país, los participantes han podido dar un paso más en su desarrollo profesional.

Asimismo, en Europa, ManpowerGroup fomenta la capacidad de aprendizaje y la empleabilidad de miles de jóvenes en colaboración con Junior Achievement. En Italia, personas de sectores en declive están aprendiendo nuevas habilidades técnicas para aplicar en motores deportivos de Fórmula 1.