Acciona insta a impulsar políticas que apoyen la economía circular en la UE

19/09/2017 08:20:00 En el informe sobre Economía Circular publicado por The Prince of Wales’s Corporate Leaders Group, Acciona, junto con otras trece empresas, ha reclamado la implantación de políticas que mejoren la productividad de los recursos y la reducción de residuos. La Comisión Europea estima que la prevención de residuos, el diseño ecológico, la reutilización y otras medidas supondrían un ahorro neto equivalente al 8% del volumen de negocios anual de las empresas de la UE y una reducción anual de emisiones entre 2% y 4%.

Acciona ha participado en el informe publicado por el The Prince of Wales’s Corporate Leaders Group (CLG) European industry in the 21st century: New models for resource productivity que insta a los países de la Unión Europea a introducir políticas que apoyen la economía circular y la productividad de recursos.

Las principales empresas europeas se enfrentan al aumento de los riesgos asociados en toda la cadena de suministro y a la necesidad de reducir el consumo de recursos naturales, las emisiones de dióxido de carbono y el impacto ambiental.

Para responder a estos desafíos, se requiere una transición hacia un nuevo modelo económico y empresarial que apueste por el rediseño de productos con una menor cantidad de materiales y con mayor durabilidad, la elección de biomateriales en lugar de materiales provenientes de fósiles y la reutilización y el reciclaje de los residuos.

En este sentido, el nuevo informe pide un marco político europeo en los países miembros que impulse la transición hacia una mayor productividad de los recursos. Y es que, a pesar de las crecientes actuaciones de las empresas en esta materia, es necesario el apoyo institucional para solventar ciertas barreras.

Por su parte, Acciona ha participado en el documento poniendo de manifiesto sus acciones más emblemáticas en materia de economía circular en diferentes líneas de negocio. A través de su Plan Director de Sostenibilidad 2020, la compañía avanza en su programa de economía circular fomentando un modelo de producción que reduce las materias primas, el consumo de energía y agua, así como la generación de residuos.

En palabras de Juan Ramón Silva, Director General de Área de Sostenibilidad: “Debemos ser capaces de acelerar la innovación cultural en la empresa para seguir impulsando y mejorando la productividad de recursos y la eficiencia de procesos a lo largo de toda la cadena de valor”.

El cambio de modelo hacia un uso más eficiente de los recursos ofrece importantes beneficios para las empresas. Sin embargo, el informe señala una serie de obstáculos que incluyen:

Políticas demasiado restrictivas , complejas o no armonizadas.

, complejas o no armonizadas. Demanda y conocimiento insuficiente por parte de los consumidores.

por parte de los consumidores. Conseguir que los consumidores, los responsables políticos y las empresas piensen de manera circular en vez de lineal.

Cambiar el enfoque de los residuos a los recursos.

Este nuevo informe responde a la necesidad de cambiar el modelo de negocio hacia uno más responsables con las personas y el planeta.