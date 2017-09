Down Madrid organiza un campeonato de Fútbol 7 para empresas solidarias

18/09/2017 08:00:00 Hace unos días, diferentes compañías disputaron un torneo de fútbol en el que participaron 34 personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual. De este modo, el III Campeonato Fútbol 7 Empresas Solidarias organizado por Down Madrid fomentó, un año más, la inclusión de las personas con discapacidad intelectual.

Un total de 16 equipos de 12 empresas diferentes participaron en el III Campeonato Fútbol 7 Empresas Solidarias celebrado en el Campo de Fútbol Canal de Isabel II, un torneo organizado por la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) para fomentar la inclusión de personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual en entornos normalizados a través del deporte.

Los equipos estaban formados por 12 jugadores, 10 eran empleados de las diferentes empresas y dos jugadores de Down Madrid. La competición se dividió en cuatro grupos que disputaron partidos de 15 minutos en modalidad liguilla entre ellos. En total, participaron en el campeonato 192 personas, 34 de ellas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual.

Es la tercera edición de este torneo que empezó hace seis años como un torneo de Fútbol Sala y que ha ido evolucionando hasta convertirse en un campeonato de Fútbol 7. Los fondos obtenidos en el campeonato irán destinados a apoyar el proyecto de Deporte, fundamental para el correcto de desarrollo del colectivo.

Todos los equipos recibieron un diploma por su participación en el campeonato y los tres primeros recibieron una copa. La clasificación estuvo muy reñida pero finalmente Price Waterhouse Cooper se clasificó como Campeón, Seguros Santa Lucía fue el subcampeón y Bankinter el tercer Clasificado. Además, el equipo del Grupo Oesía recibió el Premio Valores Down Madrid al ser el equipo que más ‘Tarjetas Blancas’ obtuvo por fomentar los valores que promueve esta entidad tanto dentro como fuera del campo.

Las 12 empresas participantes en esta edición fueron: BBVA, Seguros Santa Lucía, AXA de todo corazón, Grupo Oesía, Iberdrola, Cornerstone, Bankinter, Valladares, PWC, Coca Cola, Grupo Disa y Alquiler Seguro.