Dos de cada diez consejeros del IBEX-35 son mujeres

15/09/2017 08:00:00 Aunque España ocupa el décimo lugar en el ranking europeo en lo que se refiere a Inversión Socialmente Responsable, las compañías del IBEX-35 tienen cada vez más en cuenta los criterios ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno) en su gestión. Según las conclusiones de la 3ª edición del Observatorio de la ISR, que presentó ayer en Madrid el Club de Excelencia en Sostenibilidad, Georgeson y Endesa, las compañías trabajan para cumplir el objetivo que promueve el nuevo Código de Buen Gobierno de la CNMV que fija que en el 2020 el 30% de los miembros de los Comités de Administración sean mujeres, aunque en la actualidad este porcentaje se sitúa en el 19,20%. Además, el Observatorio de la ISR destaca que el 82% de las compañías del IBEX-35 tienen objetivos no financieros en sus políticas de retribución variable para los Consejeros Ejecutivos y la Alta Dirección.

Según destaca el Observatorio de la ISR, los inversores institucionales siguen mostrando una preocupación creciente por los asuntos como el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza. Así lo demuestran los últimos datos recopilados por la Global Sustainable Alliance, donde se aprecia un 25% de incremento de los activos gestionados con criterios no financieros. En esta línea, el director & head of Business Development for Spain & Latam de Georgeson, Carlos Sáez, comentó que, en la actualidad y a nivel mundial, “tenemos 23 billones de dólares gestionados con criterios ASG. Estados Unidos y Europa son las regiones donde está más consolidado este movimiento, pero vemos que en los países emergentes empiezan a haber una cierta sensibilidad acerca de la importancia de invertir pensando en otros criterios”. En cuanto a la posición española en el ranking de la Inversión socialmente responsable Carlos Sáez comentó que “en España todavía estamos a años luz de los mercados franceses, belgas, de los países bajos y escandinavos. España ocupa el décimo puesto en cuanto a volumen de fondos ISR en Europa”.

Por otra parte, el informe constata que el 82% de las compañías del IBEX-35 tienen incorporadas métricas no financieras en sus políticas de retribución variable para los Consejeros Ejecutivos y la Alta Dirección. Los sectores donde esta práctica está más extendida son el energético, el industrial y el financiero, y las variables más comunes son las relativas a Gobierno Corporativo y Sostenibilidad.

En cuanto a la presencia femenina en los Consejos de Administración, el Observatorio de la ISR advierte que, si bien en España ha ido en aumento en los últimos años, aún no se ha cumplido la recomendación del nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo, donde se promueve el objetivo de que en el año 2020 el 30% de los miembros de los Consejos de Administración sean mujeres. En este punto la presidenta de Women CEO, Ana Lamas, comentó que los datos recopilados a 31 de diciembre de 2016 nos indican que en la actualidad el 19,20% de los puestos de consejeros están ocupados por mujeres, pero lamentó que todavía queda mucho trabajo por hacer para aumentar la representación femenina en los Comités de Dirección de las organizaciones que en la actualidad se sitúa en el 11,5%. Según Ana Lamas, “la incorporación de mujeres a las empresas va a producir grandes beneficios no solo financieros sino también sociales. Para ello nosotros recomendamos promover dos políticas: que en los Consejos de Administración se acelere el máximo posible este proceso para alcanzar el 30% en el 2020 y, en segundo lugar, que intentemos marcar las mismas políticas para los Comités de Dirección”.

Por otra parte, a lo largo de los últimos años, las compañías cotizadas españolas se han ido concienciando de la importancia de incorporar los asuntos de índole no financiera en sus procesos de engagement con los inversores institucionales. Hoy en día, la gran mayoría de las compañías del IBEX-35 que llevan a cabo este tipo de actividades centran el diálogo en los asuntos relativos a gobierno corporativo, si bien es cierto que ya hay compañías que han ampliado el scope, incorporando asuntos sociales, ambientales y de orden ético. De acuerdo con los datos internos de Georgeson, el 40% de las empresas del IBEX llevan a cabo Road Shows de índole no financiero. En este sentido, el secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad, Juan Alfaro, afirmó que “el impulso de road shows extra financieros con inversores por todo el mundo ofrecen la información no financiera como uno de los ejes vertebrales”.

Durante la presentación de la 3ª edición del Observatorio de la ISR se puso de manifiesto que la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, impulsada por Naciones Unidas, presenta un inmenso abanico de oportunidades para la comunidad inversora y empresarial. Las estrategias de inversión temáticas y de impacto son las que muestran una vinculación más directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, diversos inversores han comenzado a desarrollar productos específicos vinculados a esta iniciativa como, por ejemplo, índices que vinculan el impacto de las compañías sobre dichos objetivos.

En su intervención, la directora general de Sostenibilidad de Endesa, María Malaxechevarría, afirmó que incorporar la sostenibilidad a la toma de decisiones “nos ayuda a garantizar la rentabilidad de la compañía en el medio y largo plazo y nos permite analizar nuevos modelos de negocio que el desarrollo sostenible nos está brindando”. Además, Malaxechevarría destacó que “los diferentes grupos de interés están demandando a las empresas que tengamos en cuenta no solo los aspectos económicos a la hora de diseñar nuestras estrategias son también aspectos no financieros como los éticos, los sociales y los medioambientales. Todo ello con un foco de creación de valor que nos ayude a garantizar rentabilidad en la compañía y a generar valor en las comunidades donde operamos”.

En palabras de la directora general de Sostenibilidad de Endesa, “la Inversión Socialmente Responsable va más allá de ser un Trending Topic. Es algo necesario que ha venido para quedarse y confío en que tengamos un crecimiento exponencial en este tipo de inversión y ya no diferenciemos entre inversión financiera e inversión socialmente responsable”.