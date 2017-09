La moda reciclada abrirá Mercedes Benz Fashion Week Madrid

13/09/2017 08:12:00 Los Jardines de Cecilio Rodríguez acogerán el desfile de la colección que María Clè Leal ha confeccionado con tejidos elaborados con material reciclado como vencedora del certamen El Laboratorio, organizado por Ecoembes. Asimismo, la marca Etxaburu, ganadora en la categoría de “Complementos”, presentará su propuesta de calzado reciclado, mientras que alumnos de las principales escuelas de diseño de moda darán a conocer sus proyectos de innovación.

Ecoembes, la organización medioambiental sin ánimo de lucro que promueve la economía circular a través del reciclaje de envases, será la encargada de abrir la próxima edición de Mercedes Benz Fashion Week Madrid (MBFWM). Será mañana, 14 de septiembre, en una jornada que aunará moda y sostenibilidad.

Los Jardines de Cecilio Rodríguez, en el Parque del Retiro, son el escenario escogido para presentar las colecciones vencedoras del certamen de Ecoembes 'El Laboratorio'.

En esta ocasión, María Clè Leal se ha convertido en la ganadora de la categoría de “Moda” con Cristalinos, una colección confeccionada en un 80% con tejidos fabricados a partir de materiales reciclados, principalmente, botellas de plástico.

Asimismo, se presentará la colección ganadora en la categoría de “Complementos”, una de las novedades que presentaba este año el certamen. La firma de calzado Etxaburu se proclamó vencedora con Better Than Ever, elaborada en un 90% a partir de materiales reciclados y fabricada 100% en España.

Por otro lado, los estudiantes del Instituto Europeo de Diseño (IED), la Institución Artística de Enseñanza (IADE) y el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (CSDMM) presentarán sus propias creaciones, resultado de un proyecto de investigación y experimentación con este tipo de tejidos.

Ecoembes, colaborador medioambiental de MBFWM

Además de inaugurar esta edición de MBFWM, Ecoembes estará presente durante toda la semana en la principal pasarela de nuestro país como colaborador medioambiental.

En este sentido, pondrá en marcha la campaña Outfits for recycling, con la que se pretende evidenciar que cualquier look, aunque sea informal o incluso descuidado, no es un impedimento para separar los envases adecuadamente y bajar a la calle para depositarlos en el contenedor adecuado.

Para ello, se emplearán divertidas imágenes de gran formato ubicadas

estratégicamente en puntos de reciclaje, que irán acompañadas por lemas como “Hay modelos y modelos a seguir. La diferencia es reciclar” o “Tener estilo es como reciclar, pura actitud”.

Esta acción será completada con la colocación de vinilos que vinculen el ámbito de la moda y el cuidado del medio ambiente en varios espacios del recinto.

Asimismo, y con el objetivo de alcanzar el mayor nivel de implicación en materia de reciclaje, Ecoembes instalará varias papeleras amarillas (para envases de plástico, latas y briks) y azules (para envases de papel y cartón) para que el público asistente pueda reciclar sus residuos.

“Con esta iniciativa, queremos mostrar de forma tangible y estética todo lo que podemos conseguir gracias al esfuerzo diario que los ciudadanos realizan al separar los envases en los contenedores amarillos y azules”, explica Nieves Rey, directora de Comunicación y Marketing de Ecoembes.