World Vision colabora en 2 apps para que los niños sirios continúen sus estudios

Mañana, 8 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Alfabetización bajo el lema “La alfabetización en la era digital”. 750 millones de adultos y 264 millones de niñas y niños no alfabetizados carecen aún de competencias básicas en lectoescritura. Por este motivo, World Vision, en su apuesta por llevar la tecnología digital a las zonas con menos recursos del mundo, ha participado en el desarrollo de dos apps para que los niños sirios continúen con sus estudios.

Las dos aplicaciones fueron las ganadoras del concurso internacional llamado “EduApp4Syria”, impulsado por el gobierno noruego y la asociación All Children Reading, de la que forma parte World Vision, el operador móvil Orange y la red INEE Education in Crisis.

Los juegos gratuitos y descargables lanzados, "Feed the Monster" y “Antura and the Letters”, ayudan a los estudiantes de 5 a 10 años a mejorar la alfabetización árabe utilizando un enfoque divertido e interactivo.

Con más de un tercio de los niños sirios refugiados en el Líbano sin acceso a la educación y un total de 2,3 millones en la región, los expertos creen que las soluciones digitales pueden ayudar a los niños a recuperar el terreno perdido. Las dos aplicaciones ya se han puesto en marcha en un centro escolar del Líbano, con el respaldo del Ministro de Educación del país.

Mark Chapple, experto en educación de World Vision, co-lidera la iniciativa 'Generación No Perdida', una coalición de agencias de ayuda, donantes y políticos que apoyan a los niños afectados por el conflicto de Siria.

Chapple afirma que "las aplicaciones para teléfonos móviles son herramientas muy útiles para ayudar a los niños afectados por la guerra en Siria a ponerse de nuevo en el camino de la alfabetización y el aprendizaje”.

"No siempre podemos reconstruir físicamente las aulas mientras la guerra continúa, pero a través de la tecnología podemos ayudar a los niños a aprender en casa, aprender con sus padres y aprender de una manera divertida, lo que ayuda a superar la brecha educativa”, concluye.