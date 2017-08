Irreverente Rosalia elige a una nadadora con parálisis cerebral como imagen

22/08/2017 08:05:00 La firma valenciana de zapatos Irreverente Rosalia ha decidido apostar como modelo por la nadadora -campeona de Europa de 50 metros braza en 2011 y con más de 40 medallas en campeonatos de España- Anna Ortiz, que presenta un 70% de discapacidad debido a una parálisis cerebral de nacimiento.

Irreverente Rosalia ha escogido a la deportista Anna Ortiz como su modelo, con el fin de potenciar tres aspectos: su nombre, vinculado a una actitud rebelde; el hecho de diseñar zapatos que aumenten la autoconfianza de sus clientas y su adaptación a cualquier circunstancia física.

Sus fundadoras Rosa Ferrero y Noelia Tierraseca explican que los zaptatos son un complemento que confiere personalidad incluso a los que los usan sobre una silla de ruedas.

Por su parte, Ortiz reivindicó el derecho de cualquier mujer a "salir a la calle como le apetezca" y destacó que "con Irreverente Rosalia he encontrado no solo zapatos bonitos, sino un diseño personalizado unido a una filosofía con la que me identifico plenamente".