Fundación Integra consigue más de 10.000 empleos para personas con discapacidad

03/08/2017 08:00:00 En 2001, Ana Botella puso en marcha esta Fundación con el objetivo de apoyar la integración laboral y social de los colectivos más vulnerables y lo hizo con la convicción de que “el empleo es la mejor medida social”, asegura. Desde entonces, Fundación Integra ha atendido a cerca de 20.000 personas en exclusión social.

En lo que va de año, la Fundación Integra ha logrado colocar a 800 para las personas con las que trabaja. Se trata de mujeres que han sufrido violencia de género, personas sin hogar, ex drogodependientes, reclusos y ex reclusos, jóvenes en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad, etc.

“Son personas que no han tenido ni una oportunidad en su vida y que siempre se quedan al otro lado de la barrera social”, comenta Ana Botella, Presidenta Ejecutiva de Fundación Integra, quien explica que, además, estas personas llegan a la Fundación derivadas por las 200 entidades sociales de atención primaria con las que trabajan a nivel nacional.

Ana Muñoz de Dios, Directora General de la Fundación, señala por su parte que se trata de colectivos que "valoran muchísimo la oportunidad que les da la empresa y dan el 120% porque para ellos un empleo no es solo un sueldo, sino que significa poder mantener la custodia de sus hijos, salir de casa de su maltratador, sentirse útil, realizado, tener una nueva red de apoyo… es tener una vida digna”.

Los 800 empleos obtenidos el pasado mes de julio, han permitido que sea este mes cuando se superen las 10.000 contrataciones globales gestionadas por la entidad.

Y es que, aunque la exclusión social afecta a personas de perfiles variados, el 70% de las personas que encontraron trabajo a través de la Fundación fueron mujeres. Así mismo destaca como rango de edad mayoritario el de personas entre 36 y 45 años, que fueron contratadas principalmente en Madrid, Barcelona y Valencia.