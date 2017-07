10 startups de Energy & Sustainability, finalistas de South Summit 2017

25/07/2017 07:05:00 South Summit ya tiene a sus 100 proyectos finalistas para su próxima edición. Más de 90 expertos han seleccionado los 100 proyectos que participarán en la cita internacional del ecosistema emprendedor, que se celebrará en Madrid del 4 al 6 de octubre en el espacio madrileño de La N@VE y que reunirá a los actores más importantes del ecosistema emprendedor: inversores, startups y corporaciones.

Hasta 100 proyectos han sido seleccionados para la próxima edición del South Summit. Entre los criterios que se han tenido en cuenta para la selección del centenar de proyectos, destacan cinco valores fundamentales: la innovación que aportan al mercado, su viabilidad económica, la escalabilidad de su tecnología, el equipo humano que está detrás y si son o no invertibles.

Seleccionadas de entre un total de 3.500 proyectos -siendo un 53% internacionales procedentes de más de 72 países- las 100 startups seleccionadas proceden de países como Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal, Italia, México o Chile.

A nivel nacional proceden de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia, Asturias, Castilla y León, País Vasco y Navarra.

Los proyectos elegidos corresponden a iniciativas innovadoras y disruptivas de las principales industrias: Smart Mobility; Travel & Tourism; New Money; Content & Channels; Healthcare & Biotech; Lifestyle & Fashion; Energy & Sustainability; Art, Culture & Social Impact, así como a iniciativas relacionadas con B2B- B2G y B2C. Respecto al nivel de desarrollo, un 31% de los proyectos cuentan ya con un proyecto consolidado en fase growth.

Startups de Energy & Sustainability

En Energy & Sustainability se hablará de los retos a los que la población se enfrenta para lograr un mundo más sostenible en el que la tecnología y las nuevas energías jugarán un papel clave como actor del cambio. En este vertical se encuentran startups como:

Klenergy: Batería termoeléctrica de origen castellonense, que proporciona una solución de almacenamiento de electricidad robusta y eficiente a los propietarios de tecnología fotovoltaica. Aladyn System SL: Proyecto creado en Valladolid que consiste en un sistema inalámbrico de transferencia de energía por resonancia que permite alimentar simultáneamente varios dispositivos eléctricos sin utilizar cables o baterías. AQUA.abib: Una spin-off catalana, que ha desarrollado una tecnología única para la desalinización sostenible del agua. Arrecife Energy Systems: Nuevo y avanzado convertidor de energía de onda formado por turbinas originario de Bilbao. Cycle Farms: Tecnología francesa que resuelve el problema de los altos y volátiles costes en términos económicos y ambientales de la alimentación de peces para la acuicultura Wallbox: Startup barcelonesa enfocada en el diseño, desarrollo y fabricación de los sistemas de carga eléctrica más avanzados para apoyar la llegada del transporte sostenible. Winch Energy Ltd: Desarrollador global de energía renovable fuera de la red procedente de Londres. Submer Technologies: Sistema barcelonés de enfriamiento de inmersión de servidor muy eficiente y respetuoso con el medio ambiente, que es operacionalmente viable para centros de datos. RatedPower: Software creado en Madrid que permite estudiar la viabilidad de las plantas solares fotovoltaicas a escala de utilidad, así como realizar el diseño y la ingeniería de una manera más rápida, automatizada y precisa que la ingeniería tradicional. Flying SpARk: Un producto israelí, que es una fuente alternativa de proteínas de larvas de mosca de la fruta.

Además de participar en South Summit 2017, todas las startups seleccionadas tendrán acceso a formación, reuniones one to one, mentoring y un espacio propio en el encuentro del próximo octubre, que les permitirá obtener gran visibilidad, acceder a nuevas posibilidades de negocio y dar a conocer sus proyectos ante inversores y corporaciones de todo el mundo en búsqueda de innovación.

Como novedad en esta edición, la startup ganadora competirá por un millón de dólares en financiación en la Startup World Cup de Silicon Valley y contará con una campaña de financiación guiada por Seedrs, principal plataforma global de equity crowdfunding.

Hasta el momento, las iniciativas seleccionadas en anteriores ediciones de este encuentro -entre las que destacan Carto, Cabify, Spotahome o Habitissimo- han conseguido levantar más de un billón de dólares de inversión, además de distintos acuerdos estratégicos en materia de innovación con numerosas corporaciones.