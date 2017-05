Ambas entidades mejoran en 7 puestos su posición en el ranking de reputación

La ONCE y su Fundación, en el TOP 10 del informe Merco

16/05/2017 08:05:00 La ONCE, Fundación ONCE y sus empresas sociales ILUNION forman parte del 'top ten' de las empresas españolas con mejor política de Responsabilidad Social, según el informe 'Merco 2017'. De acuerdo con los datos del informe, en sólo dos años la ONCE y su Fundación han ascendido hasta siete puestos en esta escala. Por su parte, su presidente, Miguel Carballeda, se sitúa entre los 30 líderes más valorados, tras ascender hasta nueve posiciones.