iDental devuelve la salud oral a casi 100 personas sin recursos

02/05/2017 08:05:23 La Asistencia Dental Social de iDental atiende a personas en situaciones de vulnerabilidad mediante acuerdos con ONG como RAIS Fundación, Faciam, Fundación Tomillo o Cáritas. A finales de 2017 habrá atendido a más de 220 pacientes mediante estos acuerdos de Acción Social, lo que supone más de un millón y medio de euros en tratamientos dentales. En paralelo a su plan de Acción Social, iDental realiza tratamientos a coste cero a pacientes que necesitan urgentemente un tratamiento y no pueden permitírselo.

La red de centros de iDental Asistencia Dental Social ha devuelto la salud oral a casi 100 personas sin recursos de toda España en lo que va de año, gracias, en gran medida, a los acuerdos con distintas ONG que la empresa dental firma continuamente en el marco de su plan de Acción Social.

En concreto, iDental ha mejorado la salud bucodental de 58 usuarios de estas entidades asumiendo el 100% del coste de absolutamente todos los tratamientos, aun cuando algunos de ellos tienen un precio muy elevado en el mercado.

Algunas de las ONG con las que iDental ha firmado acuerdos y a través de los cuáles se ha atendido en estos cuatro meses a casi 60 personas sin recursos son RAIS, Faciam, Fundación Tomillo, o Fundación Cáritas Alicante-Orihuela.

Los acuerdos firmados hasta el momento contemplan que a final de 2017 iDental habrá realizado diversos tratamientos a más de 220 usuarios de distintas organizaciones. Lo que supone, en cifras, más de un millón y medio de euros en tratamientos dentales, además de las actividades de formación y mentoring y las contrataciones que se están realizando a través de entidades como Secretariado Gitano, Down Madrid o Fundación Carmen Pardo-Valcarce entre otras muchas.

Pero es que además de atender a usuarios de varias ONG a coste cero, el compromiso con la sociedad de esta empresa está tan arraigado en su filosofía que, de forma independiente al plan de Acción Social, también se han tratado a casi 40 personas de manera totalmente gratuita en varias clínicas de la red. Así, se están realizando tratamientos a coste cero a pacientes de Castellón, Valladolid, Salamanca y Segovia.

iDental transforma vidas

Para los usuarios de las distintas ONG la firma de estos convenios supone en muchos casos “un milagro auténtico”, ya que, debido al estado de su salud oral y al elevado coste de los tratamientos de odontología avanzada, habían “perdido toda esperanza de volver a tener bien la boca y volver a sonreír”.

“Con iDental es como si nos hubiera tocado la lotería, estamos muy agradecidos por todo lo que están haciendo con nosotros”, explica Juanjo, uno de los usuarios de RAIS, que insiste en que él jamás creía que pudiese volver a tener la boca bien. Juanjo ya ha acabado el tratamiento, y le han hecho una reconstrucción total, con implantes tanto en la parte superior como inferior de la boca. Juanjo destaca sobre todas las bonanzas de iDental la profesionalidad de los odontólogos y la “excelente calidad de los materiales que han utilizado” para realizarle el tratamiento.

El caso de Álvaro es más peliagudo. Sin dientes ni hueso para poder implantar una pieza, pensaba que lo suyo ya no tenía solución. Cuando iDental le ofreció una alternativa entró en un estado de estupefacción. “Cuando recibí la noticia de que iDental me iba a tratar, a injertar hueso y a ponerme implantes, no me lo creía, es algo maravilloso”, contaba pletórico de felicidad.

Otro de los pacientes, también inmerso en su tratamiento, habla sobre las instalaciones de la clínica: “Voy a iDental con mis compañeros y la clínica está muy bien. ¡Parece un hotel de seis estrellas! Cuando entras es todo increíble, a los ascensores solo les falta hablar”, bromea.

Responsables de la gestión en las diferentes clínicas de iDental afirman que “las personas seleccionadas para los tratamientos están realmente felices y en muchos casos les ha cambiado la vida. Los beneficiarios de este plan de Acción Social coinciden en la “alta calidad de los tratamientos, la enorme profesionalidad de todo el personal sanitario y la cercanía de los odontólogos”.