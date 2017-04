Securitas Direct recibe el premio STELA 2017

27/04/2017 08:29:06 El galardón reconoce la labor de la compañía por incorporar a su plantilla a trabajadores con discapacidad intelectual.

Securitas Direct ha recibido el premio STELA 2017 de la Fundación Down Madrid como reconocimiento a su labor por la incorporación de trabajadores con discapacidad intelectual a su plantilla.

Desde el año 2011, la compañía colabora con esta iniciativa y el resultado no ha podido ser más satisfactorio, tanto para Securitas Direct como para Victoria, quien lleva con nosotros 10 meses, y Xavi, quien nos acompaña desde el comienzo, hace seis años. “Victoria es meticulosa y muy concienzuda con su trabajo. Tiene un sentido de la responsabilidad muy alto, y nunca deja nada a medias. Además, es muy curiosa, siempre hace preguntas sobre todo y tiene un afán de superación enorme”, ha comentado su responsable [nombre y cargo del responsable]. “Xavi es dicharachero, alegre, optimista… Esta empresa no sería la misma sin su presencia. Es un pilar fundamental para nosotros. No hay una sola persona a la que no conozca y que no le conozca a él”.

Por su parte, Álvaro Vázquez, director de Recursos humanos de Securitas Direct Iberia-Latam, ha asegurado que el objetivo de la compañía siempre ha sido contribuir a la eliminación de barreras y estereotipos sobre este colectivo: “Trabajamos por favorecer la igualdad de oportunidades laborales para todas aquellas personas que tienen más difícil su acceso al mercado laboral. Estamos muy contentos de tener a Xavi y a Victoria en nuestro equipo. Con ellos hemos crecido y nos han enseñado valores muy importantes como la perseverancia y el esfuerzo”.